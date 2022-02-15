開啟你看不到我模式！柴犬遇黑貓路霸變懦夫「身體貼牆」速速閃過

日本飼主一日在遛柴犬Yamato（ヤマト）時，發現野外有隻黑貓正注目著柴犬，此時飼主輕聲細語地表示，「有貓咪在呢」，接著柴犬抬頭看了一眼黑貓，接著將身子貼在牆面快速通過，飼主笑說「居然選擇快速通過嗎？」最後畫面定格在黑貓，只見黑貓一臉霸氣地「눈‸눈」看著柴犬走過去，根本沒有要理柴犬的意思，最後飼主跟貓咪說了再見。網友看完影片笑說「Yamato開啟了『你看不到我』模式」。

影片中飼主正在遛柴犬，沿著道路上邊出現一個霸氣的黑色身影，黑貓低著頭正緊盯柴犬的模樣，柴犬抬頭發現對方的存在，黑貓猶如路霸般站在原地，柴犬轉頭看了一眼主人顯得有點不知所措，而飼主邊拍影片邊用口頭描述現在的模樣，最後柴犬將身體緊貼著牆壁拉著主人快速通過，飼主笑說「居然選擇快速通過嗎？」，而黑貓安安靜靜地原地不動，看著膽小的柴犬Yamato快速溜過，影片中的黑貓看了一眼鏡頭，表情「눈‸눈」，與柴犬緊張的模樣形成強烈又可愛的對比。

影片最後柴犬仍拚命拖著飼主要離開，似乎擔心黑貓再度襲來，身體仍緊緊貼著牆壁快速向前走，網友笑說「貓咪對柴犬興趣：0」、「Yamato開啟了『你看不到我』模式」。

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