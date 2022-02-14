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哈士奇和黃金獵犬同時生下狗娃「互換吃奶」網笑：別人家的飯比較香
江蘇蘇州有兩狗媽，一哈士奇一黃金獵犬，兩隻狗媽同時生下許多小狗狗，由於哈士奇媽媽奶水不足，因此飼主有時會讓哈士奇的孩子去吃黃金獵犬媽媽的奶，久而久之兩窩小狗也分不清誰是媽媽，因此經常互吃對方媽媽的奶，網友笑說「別人的飯比較香」。
根據大陸媒體報導，一名男子飼養一隻哈士奇與金毛（黃金獵犬），兩隻狗媽媽同時生下一堆可愛的小狗狗，由於哈士奇媽媽的奶水不夠，因此哈士奇寶寶偶爾會去找金毛媽媽蹭點奶水喝，而金毛狗狗找不到奶水喝時，會跑去找哈士奇媽媽，影片中可以看到有趣的現象，黑白相間的哈士奇媽媽與一身金毛的黃金獵犬媽媽正優雅地側趴在地上，而嗷嗷吃奶的狗狗竟是對方的孩子。
久而久之兩窩狗已經搞不清楚誰是媽媽，偶爾會發生這種「交換著吃」的景象，而兩窩狗互換著吃奶的影片引起網友們討論網友看完影片調侃道：「別人家的飯比較香」、「媽媽會不會誤認自己家小孩」。
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