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唯一能進五星飯店的狗！「狗界超模」阿富汗獵犬超常被棄養？飼主揭照顧日常

聯合新聞網 / 綜合報導
阿富汗獵犬優雅漂亮的外型有狗界名模之稱。圖／翻攝自@hanhanfamilyg
阿富汗獵犬優雅漂亮的外型有狗界名模之稱。圖／翻攝自@hanhanfamilyg

阿富汗獵犬又名喀布爾犬，最早是在阿富汗被發現的犬種，後來傳到歐洲皇家被培育成狩獵犬。身形纖長、毛髮細膩柔順的牠們，有狗界名模之稱，不少精品品牌都喜歡找這種狗來拍廣告，優雅的氣質讓許多上流人士對牠們青睞有加，甚至是國外唯一能進入五星級酒店的狗狗

然而獨立性強的牠們，因為個性不太理人，很難服從主人指令，甚至被誤解成世界上最笨狗狗之一。知名寵物Youtuber許伯簡芝，近日就訪問到一名飼主Fina，她的家中飼養了四隻阿富汗獵犬：Bandon、Coco、菲菲、Bella。影片中Fina就提到這四隻狗狗都是領養、收養而來，表示雖然牠們雖貴為名犬，但其實很多人飼養之後覺得阿富汗獵犬照顧和訓練起來非常麻煩，所以容易造成棄養。

阿富汗獵犬毛髮質地細膩，平日洗澡與梳毛都要加倍用心。圖／翻攝自@hanhanfamilyg
阿富汗獵犬毛髮質地細膩，平日洗澡與梳毛都要加倍用心。圖／翻攝自@hanhanfamilyg

飼主Fina照顧牠們也非常有自己的一套，在牠們吃飯時會幫牠們戴上頭套，以防沾到髒東西發炎。另外，為了呵護牠們細緻的毛髮，洗澡時絕對不能用搓的，不然會打結，只能採取浸泡+淋水的方式，之後還要用護毛精跟防止糾結噴霧保養毛髮，並使用中溫順毛吹乾。

飼主分享阿富汗獵犬的照顧方式。圖：翻攝自許伯簡芝Youtube
飼主分享阿富汗獵犬的照顧方式。圖：翻攝自許伯簡芝Youtube

不少網友看完影片也在下方留言：「豪可愛」、「看起來好優雅的狗狗啊」大讚阿富汗獵犬是狗界裡的花美男，飼主表示牠們其實和一般的狗沒什麼太大的差別，就是用心照顧，唯一要注意的就是牠們長太高啦，所以要防止檯面上的食物被偷吃，最後也提醒大家，雖然阿富汗獵犬外型亮眼，個性又乖巧，然而無論什麼寵物，都要做好功課，評估自己的狀況是否適合照顧毛小孩一輩子。

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