雪好好吃！哈士奇滾地「嘴巴剷雪」嗨到四腳朝天 網友笑：要加糖漿嗎？

日本的冬季有不少地區開始下雪，位於東北部的北海道，近日下的雪量更是驚人，許多地方都出現積雪，雖然造成人類不少困擾，對愛雪的動物來說卻是天堂。

開心在雪地打滾的Yuki。圖／翻攝自推特

日本一名網友就在推特帳號@b09a2032c上分享一則貼文，是飼主帶著家中飼養的哈士奇 「Yuki」去北海道玩，畫面中可以看到哈士奇就像是回歸到了大自然的懷抱中，舒適地躺在雪地上。接著Yuki伸出舌頭嚐了幾口雪，彷彿是吃到了什麼山珍海味，高興地四腳朝天，還嗨到把頭埋進去雪堆裡磨蹭，模樣看起來非常陶醉。可愛的畫面讓網友融化紛紛留言：「新潟的雪也很好吃喔」、「需要加點糖漿嗎？」、「Yuki看起來好開心」、「哈士奇真的一點都不怕冷」。

和主人到北海道的Yuki。圖／翻攝自推特

其他段影片也可以看到Yuki開心地在雪地裡打滾、奔跑，讓人驚嘆真的不愧是來自北方雪地的犬種。這名飼主總共養了三隻毛小孩，除了哈士奇Yuki之外，還有牠的兩隻貓咪同伴「Ren」和「Chibi」，主人經常在社群上分享牠們的日常生活，不論是窩在一起睡覺或是打打鬧鬧的樣子，都非常受到粉絲們的關注。

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