搭計程車還可以擼貓！超療癒「貓咪陪坐員」任你抱還有免費摸摸茶服務

臺灣現在有不少貓咪餐廳、咖啡廳提供客人擼貓吸貓的空間，但各位愛貓人士們有想過貓貓竟然可以陪你搭計程車嗎？位於烏克蘭東北的第二大城市卡爾可夫（Kharkiv），就有一輛「貓計程車」在當地非常受歡迎，有貓陪坐的療癒車程，讓它總是能擄獲乘客們的心。

畫面中這隻在乘客懷裡撒嬌的橘貓叫作「茶（Tea）」，是司機主人2017年與女友去修車時，上門求收編的流浪貓。飼主Oleksandr表示自己本來就想要打造一個溫馨的乘車環境，認為最好能提供給顧客「毯子、茶、貓」。Tea不僅非常適應車上的生活，也相當親人，與主人培養出絕佳默契的牠在車子行駛時不會調皮搗蛋，有時候還會自己鑽到客人身上討摸摸。

茶Tea有時會趴在乘客身上討摸摸。圖／翻攝自Instagram

茶Tea喜歡在引擎蓋上跑跑跳跳。圖／翻攝自Instagram

有了這隻貓夥伴後，這台理想中的計程車也開始累積它的忠實顧客，大多數的乘客並不排斥車上有貓陪坐，甚至有些家中因為對貓過敏而無法養貓的人，會特別珍惜這段在車上與貓相處的時光，對此飼主Oleksandr也準備抗過敏的藥物，讓客人能安心與Tea接觸。

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