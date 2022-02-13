快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭計程車還可以擼貓！超療癒「貓咪陪坐員」任你抱還有免費摸摸茶服務

聯合新聞網 / 綜合報導
茶Tea非常適應車上的環境。圖／翻攝自Instagram
茶Tea非常適應車上的環境。圖／翻攝自Instagram

臺灣現在有不少貓咪餐廳、咖啡廳提供客人擼貓吸貓的空間，但各位愛貓人士們有想過貓貓竟然可以陪你搭計程車嗎？位於烏克蘭東北的第二大城市卡爾可夫（Kharkiv），就有一輛「貓計程車」在當地非常受歡迎，有貓陪坐的療癒車程，讓它總是能擄獲乘客們的心。

畫面中這隻在乘客懷裡撒嬌的橘貓叫作「茶（Tea）」，是司機主人2017年與女友去修車時，上門求收編的流浪貓。飼主Oleksandr表示自己本來就想要打造一個溫馨的乘車環境，認為最好能提供給顧客「毯子、茶、貓」。Tea不僅非常適應車上的生活，也相當親人，與主人培養出絕佳默契的牠在車子行駛時不會調皮搗蛋，有時候還會自己鑽到客人身上討摸摸。

茶Tea有時會趴在乘客身上討摸摸。圖／翻攝自Instagram
茶Tea有時會趴在乘客身上討摸摸。圖／翻攝自Instagram

茶Tea喜歡在引擎蓋上跑跑跳跳。圖／翻攝自Instagram
茶Tea喜歡在引擎蓋上跑跑跳跳。圖／翻攝自Instagram

有了這隻貓夥伴後，這台理想中的計程車也開始累積它的忠實顧客，大多數的乘客並不排斥車上有貓陪坐，甚至有些家中因為對貓過敏而無法養貓的人，會特別珍惜這段在車上與貓相處的時光，對此飼主Oleksandr也準備抗過敏的藥物，讓客人能安心與Tea接觸。

計程車 烏克蘭 貓咪 喵星人

相關新聞

影／清境農場粉櫻炸裂太迷人 綿羊竟忍不住開吃

南投縣仁愛鄉清境農場青青草原、觀山牧區、國民賓館等區域的櫻花盛放，群櫻如炸裂般霸占櫻樹梢鮮豔綻放，進入最佳觀賞期，而櫻花...

能接受寵物狗坐在餐廳椅子上嗎？網友提出雙贏解套法

一名網友在PTT發文指出，現在常看到很多人帶寵物狗去餐廳、公園或百貨公司，會把狗放在椅子上，但他擔心狗身上有寄生蟲，或是腳踩到不乾淨的東西，甚至是排泄完屁股沒擦乾淨，如果坐（站）上椅子會害下個使用者遭殃，他質疑有些飼主實在沒有公德心。

影／鯨魚的眼淚！2.6公尺侏儒抹香鯨擱淺布袋外海死亡

嘉義縣有漁民今天上午在布袋龍宮溪外海，發現1隻長約2.6公尺的侏儒抹香鯨擱淺沙灘，趕緊通報海巡署第四岸巡隊，無奈搶救過程...

和「拒否柴」比任性！秋田犬在大雪紛飛中耍賴 主人哭：我好冷阿...

大家都知道柴犬是出了名的固執，出去散步總賴著不肯回家，抵制牽繩時都擠出一圈肥肉。如今也有一隻秋田犬一樣愛在外耍賴，而且是在寒冷的雪地裡，害主人也得跟著受凍。

唯一能進五星飯店的狗！「狗界超模」阿富汗獵犬超常被棄養？飼主揭照顧日常

阿富汗獵犬又名喀布爾犬，最早是在阿富汗被發現的犬種，後來傳到歐洲皇家被培育成狩獵犬。身形纖長、毛髮細膩柔順的牠們，有狗界名模之稱，不少精品品牌都喜歡找這種狗來拍廣告，優雅的氣質讓許多上流人士對牠們青睞有加，甚至是國外唯一能進入五星級酒店的狗狗。

竹市動保所愛心認養浪貓 加碼送首年寵物保險

福虎年到來，習俗上貓咪有招財納福吉祥之意，新竹市長林智堅今說，為提升民眾認養意願，市府除既有驅蟲、預防注射與絕育服務外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。