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究竟是獨善其身還是人類的好夥伴？2022最新家貓的「社交性」研究

聯合新聞網 / 會思考的狗行為獸醫團隊
貓咪示意圖。ingimage
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貓的社交性，依然是個謎

社交性（sociality）指的是個體與其他個體或是群體相處、融入的能力和適性。在貓，一直都是大家好奇也爭議的題目。在這邊不會提典型、資源充足的社會結構下，公貓、母貓、幼貓的習性，因為許多教科書已經都提過了，且若今天討論的是室內家貓，以資源充沛為前提的報告，都是假議題。這邊想要提的是，2022剛出爐的一篇文獻回顧（原文在留言），通篇洋洋灑灑20頁，討論貓的社交性。

先說結論：沒有結論。

家貓曾一度被認為是社交性低落的物種，但作為伴侶動物受歡迎的程度，已證明了貓可以與其他個體（同種或非同種）建立良好互動的關係、甚至是融入並組成社群。但同時，家貓也可以離群索居，不與其他人類或貓往來，獨善其身，而在社群裡，又常常表現出一定程度的自主性、友善與競爭共存。貓的社交性具有高度個體差異，即使在相似的環境下長大的貓也可以觀察到該現象。早期貓的社交性無可避免受到人類刻意/非刻意的「培育」，但近代的育種也許偏好的是貓的外型而非社交性，使得貓的社交表現/傾向至今仍如此歧異。

上面那一段的白話文就是：貓的社交性有夠多樣化。

貓咪示意圖。美聯社
貓咪示意圖。美聯社

以個體而言，不意外的有大量的研究著重在貓與人的關係上，先天育種、後天個體發展、近期因素（料想指的是學習）等都有許多資料支持對貓親人與否有莫大的影響。然而，即便貓的性格與社交性具有緩衝/可塑性，仍有其限度，當環境與互動方式超過貓的適應能力，貓只能「容忍」。盲點在於，家貓過什麼樣的生活，基本上是人類決定的，若人對於貓咪的狀態並不敏感、或是自身性格帶著濾鏡，恐怕就會錯估了貓咪的福祉（wellbeing）。資料也提到，早期較多與人的互動經驗，並不一定有助於貓的福祉，端看個體的適應性。

綜合以上兩點，貓的社交性就是「多樣化」又「評估上易有盲點」，等於不確定加上不確定，真的是令人覺得……這就是貓。

貓咪示意圖。ingimage
貓咪示意圖。ingimage

若說家犬是群居動物，恐怕很少人會反對，但貓呢？是群居還是獨居？我個人（Amo）一直覺得這樣的分法頗雞肋，原因是，自然界原本就鮮少有二元的事情，連續的光譜（spectrum）才是常態。人類把「群居」、「獨居」定義出來，希望可以由此歸類動物的習性，但貓不屬於兩者任一，又再定義一個新的詞把貓放進去，是何必？本篇回顧囊括了很多「現象」，有些可以給予合理解釋（例如貓傾向友善成人而非兒童，這不用實驗也猜得到吧？），有些則是呈現分歧的觀察結果，難以推敲（例如成功介紹新貓進入群體是否有關鍵因素）。這再再說明了貓咪社交性的複雜與多樣，個體的福祉如何，需要足夠的醫療與行為的知識，來觀察推估。再白話一點，就是以貓自己而言他愛怎樣就是怎樣。

身為人類、身為飼主，我們為什麼這麼在意貓的社交性？其實，我們在意的是「在豢養的行為之下，我是否抵損了他的福利」、更甚之「我的貓是否愛我、或我只是綁架了他？」。若您閱讀本文的動機是以上兩題，我個人意見是：「在放養不是選項的台灣，豢養是必須。該追求優化環境與互動以改進個體福利，但豢養仍是必須」。下一題我的回答是：「愛是什麼？貓對人愛的表現是什麼？如果你的貓因為食物或取暖等其他生理因素而需要你，你覺得那是愛嗎？我們是不是用人類的感情來試圖理解貓的行為呢、這對事情有幫助嗎？

以上這兩個問題，都不影響飼主原本應該做的事情：盡力的了解、觀察、調整、改善貓的整體福祉。這是我在「做法」上的建議與結論。

很抱歉，可能沒有關於「貓本質」上的結論。

但，關於貓的申論題，大多如此。

本文摘自會思考的狗行為獸醫團隊The Thinking Dog VBT臉書粉專｜貓的社交性，依然是個謎，經作者授權轉載。

社交 貓咪 獨居

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