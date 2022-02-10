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5歲女童遭猴群咬殺「扯光皮膚」！她滿身血痛哭求救慘死..爸目睹崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
印度一名5歲女童被猴群啃咬慘死，皮膚還慘被剝落。圖為示意圖，非當事猴群。 (資料照/擷自爆廢公社)
印度一名5歲女童被猴群啃咬慘死，皮膚還慘被剝落。圖為示意圖，非當事猴群。 (資料照/擷自爆廢公社)

猴子是很聰明的生物，但牠們近年來襲擊幼童的事件經常發生在世界各地。日前印度北方邦一名5歲女童與朋友在河邊玩耍，遭到猴子突如其來的猛烈攻擊，等到大人過去救援時，女童全身都被猴群咬傷，皮膚更是慘遭扯下，因傷勢過重送醫後仍不治。

綜合外媒報導，印度北方幫巴萊利(Bareilly)7日發生一起駭人聽聞的案件，5歲女童納瑪達(Narmada)與朋友傍晚在河邊玩耍，結果玩到一半遭到大量猴群攻擊，納瑪達的父親與鄰居聽到呼救聲趕緊過去救人，結果看到傷痕累累的瑪爾達在地上痛哭，全身上下佈滿猴子咬傷痕跡，連皮膚都被扯光，渾身鮮血淋淋，送到醫院後因傷勢過重不幸去世。

瑪爾達的父親基紹爾(Nand Kishore)痛失愛女相當崩潰，他接受媒體採訪時痛批，這些猴子相當具有攻擊性，且當地時常發生猴子集體咬傷人類的情形，但以前都是人太靠近才會被攻擊，沒想到這次自己的小女兒就這樣死於猴群猛攻之下。警方則表示，瑪爾達的家人已經獲得賠償，而當地居民要求要把猴子全關起來，只能建議民眾向森林相關單位尋求協助。

過去數年內，印度經常發生人類或其他生物遭到猴子攻擊死亡的案例，2021年時就曾經發生過駭人聽聞的群猴殺死數百條狗的新聞《替被狗殺害的幼崽報仇！猴群把250隻幼犬拖上屋頂扔下摔死》，還有民眾目睹猴群將狗從高樓摔下的恐怖畫面。2020年時則有一家五口在家中睡覺，牆壁被猴子推倒全部慘遭壓死的慘案。

猴子 印度

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