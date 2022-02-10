天使貓眉毛炸成「蠟筆小新」媽笑翻 肉肉下巴變圍巾網朝聖：根本兩津勘吉

有些毛小孩身上有著特殊的花紋，也意外讓牠們與不少知名人物撞臉。日前一名網友分享家裡養的貓咪神撞臉日本知名動漫作品蠟筆小新的主角野原新之助，搞笑的模樣逗樂不少網友。

網友「小不點(林初五)」在Dcard貼文，家裡養了一隻貓咪名叫小不點，是一隻英國短毛貓，興趣是散步，原先主人覺得牠相當秀氣可愛，直到有天發現小不點臉上的斑紋很像蠟筆小新，模樣實在太搞笑，連主人都覺得「原先秀氣的模樣回不去了，滿腦子都是眉毛」。

可愛的小不點最有辨識度的就是眉毛上的花紋，完全就是粗眉貓。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)

其實小不點的蠟筆小新眉毛是在比較仰角的角度拍照才最明顯，如果是俯視角度拍照，就只是一般的黑色花紋。貼文PO出後吸引不少網友留言，網友表示「真的超像耶，好可愛」、「好漂亮的貓咪」、「可以借我摸一下嗎」，還有網友說「根本是兩津勘吉」，神撞臉粗眉毛動漫角色。

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