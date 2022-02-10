被惡犬緊咬不放怎脫困？勇者掏出右手「幫色色」 秒酥麻鬆開嘴

遇到惡犬攻擊該如何自保？除了潑水或用木板橇開嘴巴，有人在網路上分享一段「教學影片」，一出招就讓凶猛的狗兒瞬間軟化，鬆口放開緊咬的布條。雖然一秒見效，但網友們看了卻不太領情，尷尬表示「學到了一招不想學的…」

臉書社團動物梗圖星球近期出現一段影片，影片中的狗兒緊咬著布條不放，並且不時狂扭拉扯，似乎想給獵物致命一擊，男子僵持了一段時間仍不見狗兒鬆口跡象。此時畫面角落跑出另一名友人，伺機跑到該隻狗狗的身後，冷不防掏出右手「開始色色」。原本紋風不動的狗狗突然一陣酥麻，身體跟著右手抽動，完全顧不得嘴裡的布條。

雖然效果驚人，但不少人流露出「我到底看了什麼」的反應同時笑到黑菇。「攻牠下路」「所有雄性的弱點」「沒什麼事一發解決不了的」。但也有人反問「啊如果是母的勒」，並開始擔憂哪天自己成了被咬的那個人，又或者得獻出「黃金右手」壯烈犧牲。

有網友跳出來說明，比特犬不會亂攻擊人，「只是攻擊起來嚇死人」，影片中看起來像是惡霸犬或斯塔福梗。而根據先前報導，一名比特犬飼主表示想化解「咬住不放」的困境，最好用撬板、木條把比特犬的嘴巴撬開，盡速離開現場。

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