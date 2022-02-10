阿公養的貓！三花肥肉溢出「肚肚垂地上」 路人問是不是懷孕..媽笑翻：根本小山豬

家裡長輩養的毛孩，總是會稍微比較胖一點，所謂「阿嬤養的貓/狗」絕對不是在開玩笑，但阿公養的貓/狗也是相當有特色。日前有網友分享自己的經歷，前幾天帶貓咪出去玩的時候，因為整隻貓被養得肥肥短短，自然就成為了許多人在街上回頭的目標。

網友Noki在Dcard貼文，說前幾天要出門時爸爸突然提出要帶貓咪「海咪」出去玩，媽媽問要帶哪一隻，爸爸就說「讓我很有面子的那隻」，也就是肚子大大腳短短的海咪。至於為什麼爸爸會說海咪讓自己很有面子的主因就是海咪整隻貓都「肥肥短短」，因為海咪身體比例都偏短，再加上有一條稀奇的短尾巴，在路上回頭率十足。

海咪的招牌可愛短尾巴。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)

海咪最引人注目的是牠肥肥的下垂小肚肚，海咪媽媽表示因為這樣其實鬧了不少笑話，曾經有路人問說「貓咪是不是懷孕了」、「養的那隻是什麼寵物」、「是貓還是老鼠」，總是讓她哭笑不得，只好無奈的回應海咪是吃太多、腳比較短而已，海咪媽媽也自嘲「其實養的是小型山豬」。

貼文PO出後吸引不少網友朝聖，網友表示「根本小型山豬」、「跟我家貓咪好像」、「牠是不是變更胖了」。也有網友詢問「海咪是不是有點過胖」，指出貓咪太胖會影響身體健康，對此海咪媽媽表示海咪其實有瘦下來，雖然體態上不明顯，但她跟家人都有很注意貓咪的身體狀況，請網友不要太過擔心。

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