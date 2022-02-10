貓咪過年獨自看家超孤單 把監視器當媽「天天摸頭」暖哭全網

誰家貓貓過年也自己看家？中國大陸一名網友分享，春節時期自己回老家，貓咪則獨自顧家，平時都會透過監視器觀察貓咪。沒想到自己自家的愛貓把這個「會發出媽媽聲音」的監視器當成主人，不時緊盯還會伸手摸摸，讓身在遠方的主人超感動。

從監視畫面中可以看到，貓貓先是獨自坐在沙發上看著窗外綻放的煙火，接著跳到地上緊盯著監視器觀察，主人轉動鏡頭，發現貓貓又跑到另一側持續觀察著，似乎發現監視器也在看著自己，於是主人打開麥克風喚了一聲，貓咪馬上跳上來，之後的幾天都開始會伸出手手撫摸攝影機，彷彿把它當成「媽媽」一樣，滿滿的思念展露無遺，讓主人超級感動。

有趣的是，貓貓孤單的模樣讓主人十分心疼，擔心牠憂思成疾，沒想到回家發現貓貓一切安好，甚至胖了兩公斤，把自己照顧得非常好。

超感人影片被分享到網路上，吸引許多網友留言，「我家狗過年顧家就分離焦慮，快把我家拆了」、「貓：鏟屎的，你被封印在裡面了嗎？我來救你！」、「等愛的寶貝都是這樣的」、「看起來好孤單喔QQ」、「我家貓沒有分離焦慮，但我有。」

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