海獺「把冰塊放胖肚肚」還超怕別人搶 抖動拍打萌樣融化800萬網友

社群平台抖音近日流傳一段影片，內容是國外一隻全身濕透的小海獺玩弄著放在肚子上的冰塊，彷彿擔心有人會搶走珍貴的冰塊一樣，還用雙手送了一顆冰塊送進嘴裡，呆萌模樣在網路上爆紅，融化一大票網友。

從抖音用戶@k_passionate上傳的影片中可以看到，小海獺把一堆冰塊放在自己肥肥軟軟的肚子上不斷的撥弄，就像害怕懷中的冰塊會跑掉一樣，對心愛之物愛不釋手的搞笑模樣讓一旁拍攝的網友大笑不止。而在玩弄著冰塊的海獺後面，還有海獺在裝滿冰塊的小池打滾玩耍，超享受的模樣狂吸超過800萬次點閱。

據了解，該名網友是加拿大溫哥華水族館的一位海洋哺乳動物訓練師克莉絲汀（Kristyn Plancarte），時常在社群平台上分享館內海獺以及其他動物的有趣日常。從另一支影片可以看到，克莉絲汀捕捉到一隻海獺用肥肥濕濕的手拍打地板，「啪啪啪」的聲音超魔性，更是吸引超過900萬次點擊。

海獺抱著冰塊超滿足的影片被分享到網路上，超過9000多名網友留言，「他看起來像擁有了全世界」、「沒人跟你們搶啦！」，也有網友提出質疑，認為海獺是否能咬得動堅硬的冰塊，克莉絲汀則現身說法，表示海獺的牙齒能夠輕鬆咬開貝類覓食，因此他們的臼齒甚至比人類還結實。

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