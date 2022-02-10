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最憂鬱的貓！浪喵收編後仍「天天苦瓜臉」尋醫5年找到真正原因
巴西聖保羅一隻5歲大的流浪貓自小長了一張「悲傷的臉」，收養他的飼主原以為是過去到處流浪的關係導致他悶悶不樂，但停止流浪後卻還總是一臉愁容，飼主便開始帶著牠到處求醫，花了5年才終於得到解答，原來壽司是得了「鬆皮症」，才導致臉部皮膚下垂，看似憂愁。
根據《每日郵報》 報導，飼主山口（Larissa Yamaguchi）2016年無意間看到這隻小黑貓的照片便一見鐘情，收養後還取了一個可愛的名字—「壽司」（Sushi）。不過養了一段時間後發現，壽司總是看起來心事重重，低垂無神的眼睛讓山口超級擔心，便帶著牠四處尋醫，想解壽司心病。
山口受訪時表示，這5年來帶著壽司吃過各種抑鬱劑、抗生素等藥物，直到去年才知道壽司罹患的是「先天性結締組織異常」（Ehlers Danlos Syndrome,EDS），也就是俗稱的「鬆皮症」，會導致臉部皮膚因缺乏膠原蛋白而不斷下垂，如果不小心受傷會增加感染風險，十分脆弱。
山口表示，壽司四處求診以及治療費用已花上800英鎊（約台幣30,106元），但鬆皮症目前無藥可醫，且會使皮膚非常脆弱，需要付出額外心力照護，不過所幸該症並不會造成生命危險，若妥善照顧壽司，牠同樣能和其他貓咪一樣健健康康。
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