長腿浪貓在擋風玻璃「睡到四腳朝天」車主戳不醒崩潰：先生快起床！

黃金鼠是不少人會選擇飼養的寵物之一，軟趴趴又萌萌的樣子十分討人喜愛，但不要看牠們小小一隻，照顧起來也是要注意很多小細節呢！基隆就有一隻黃金鼠潘諾Panno，長相可愛的牠是一隻三歲多的小男森，在主人細心的照顧下，平日裡過著豐衣足食、無憂無慮的幸福鼠生，但有一天Panno正在悠哉地吃著點心，卻發生了牠意想不到的困難...

2022-02-10 12:03