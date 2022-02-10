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長腿浪貓在擋風玻璃「睡到四腳朝天」車主戳不醒崩潰：先生快起床！
橘貓不EY！近日社群平台抖音流傳一段影片，有一位韓國車主發現愛車上有一隻浪貓睡到「四腳朝天」還翻肚，怎麼撥弄腳腳都不會醒，超享受的模樣讓他超無奈，對著貓貓直呼「先生～這裡不能睡覺啦。」
由抖音用戶@hado0128上傳的影片中可以看到，貓咪睡在車子的雨刷處，不但翻肚還雙腳伸直，整隻貓「超鬆」狂睡，讓韓國車主超傻眼還瘋狂碎碎念，邊唸邊撥弄貓貓的腳腳卻完全沒反應，最後手指伸到肚子時貓咪才終於驚醒跳走。
@hado0128 #하도 #병맛더빙 #낮잠 ♬ 오리지널 사운드 - 하도
浪貓「超chill」模樣以及車主氣急敗壞的碎念都被分享到網路上，吸引超過300萬次點閱，更湧入超多網友搞笑留言「這台是他的了，請你買別台車去」、「這貓一看就宿醉」、「貓：吵死了，歸剛欸」、「我媽早上叫我起床也是這樣吼耶。」
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