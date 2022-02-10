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德國研究：黑猩猩發明「外傷藥療法」用碾碎昆蟲治療彼此傷口

聯合新聞網 / 綜合報導
德國研究團隊發現黑猩猩具有同理心。（圖／pixabay）
德國研究團隊發現黑猩猩具有同理心。（圖／pixabay）

科學家們近期觀察到，在南非的黑猩猩們學會碾碎昆蟲來當作藥物，塗抹在自己以及同伴的傷口上治療。這項研究被發表在學術雜誌《當代生物學》（journal Current Biology），認為黑猩猩展現了「令人驚豔的同理心」。

根據《衛報》報導，此項研究由德國奧斯納布呂克大學 （Osnabrück University）領導，從 2019 年 11 月到 2021 年 2 月觀察住在非洲加彭盧安果國家公園中的黑猩猩。他們一共發現 22 隻黑猩猩身上出現了 76 處開放性傷口，其中有19次出現這種「互相治療」的情況。

首先，他們先抓住一隻昆蟲，接著將昆蟲用嘴唇抿碎，然後將碎掉的昆蟲屍體用指尖或嘴唇塗抹在傷口表面，過段時間後再將敷上的昆蟲撥掉。

參與研究的生物學家皮卡（Simone Pika）受訪時表示，將昆蟲放入開放性傷口需要很大的信任，她說，這些黑猩猩似乎明白「如果你用這種昆蟲治療我，那麼我的傷口就會好轉」，這樣的相互信任是十分珍貴的。

目前無法確定大猩猩們拿來「製藥」的昆蟲品種，但應是一種他們能輕易捉取的帶翅飛蟲，且具有舒緩作用的消炎成分。皮卡表示，該研究珍貴之處在於，過去已經觀察到鳥類、熊、大象和其他動物會進行自我治療，但黑猩猩不僅會照顧自己，還會幫助他人。

南非

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