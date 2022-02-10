公寓大廈不再禁養毛小孩！網戰翻崩潰「噪音問題先解決」：半夜又臭又吵

目前公寓大廈管理條例中，可於規約明訂「禁止住戶飼養動物之特別約定」，由於該項法規讓許多動保團體、民間團體及跨黨派立委覺得不合哩，近年來不斷要求提出廢除此條款，而內政部營建署目前已準備修改該條例裡的「禁寵令」，表態將朝這方向修法，但卻引起網友正反兩方論戰。

本報10日報導《毛小孩解禁！公寓大廈將不可禁養》，現行公寓大廈管理條例第廿三條規定，公寓大廈得於規約中明定「禁止住戶飼養動物之特別約定」。也就是說，只要住戶在住戶大會（區分所有權人會議）中討論，並有過半的人同意，該社區就可禁止養寵物，該法條多年來遭到不少人抗議，營建署已表態將朝「不可禁養寵物」方向修法。

在修法前的過渡期，營建署則先發布「飼養寵物管理辦法」，供各社區管委會研訂寵物管理規定時，有所依循。營建署建管組官員說，上月已將管理辦法發文給各縣市政府及相關公協會等單位參考，預計下半年正式啟動公寓大廈管理條例修法；目前各界對廢止禁養寵物條款有高度共識，管理辦法雖為參考範例，並無強制性，但將來修法通過，各社區規約均不得禁止養寵物。

修法新聞一出就吸引網友正反方論戰，不少家有毛孩的網友大聲叫好，覺得公寓大廈終於可以養毛孩，不用再受到限制，但有網友認為這樣一來會讓一些沒有教育好毛小孩的飼主更加為所欲為，比如說會有更多噪音汙染或是排泄物汙染，疾呼「真的別通過，這樣普通人會崩潰」、「這樣動保會忙死，會有一堆人檢舉不當飼養」。也有網友認真回覆，表示動保法跟環保法配套要做好，比如說未提供適當居住條件不給飼養寵物，或是寵物製造的噪音、空汙(臭味)的處罰成立條件就好，把飼養成本拉高，才比較能遏止那些不當飼養的飼主。

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