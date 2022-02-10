夫妻協議離婚害毛孩陷憂鬱 狗狗夜夜巡房：我們會再變回浪浪嗎？

第58屆最佳影片「瀑布」裡有一幕讓我印象深刻，女兒王淨哭著問爸爸：「為什麼你們自己婚姻處不好，要由我來承擔？」之所以會提到這個是因為夫妻感情出問題時，不要以為只有子女會困擾，其實在毛小孩身上也可以看得到後座力。

個案來找我時坦言夫妻近日協議離婚，雖然力圖鎮定，但家裡兩隻皮蛋狗狗卻開始鬱鬱寡歡，她想知道毛孩怎麼了。我很佩服這個主人，自己正處在人生最困難的階段，卻還心心念念毛孩的心情。

兩隻毛孩平常各擁各的主，一個愛爸爸，一個黏媽媽，要分家其實很好分，但女主人不捨將兩隻分開，表示如果毛孩們想要在一起，她可以成全。尤其自從夫妻分房睡，兩隻寶貝半夜一定要敲門出去，讓女主人不勝其擾，嚴重睡眠不足，真的要好好跟寶貝們溝通溝通。

一連上線，狗狗大寶就說：「爸爸媽媽沒睡在一起了，我們感覺氣氛很不對，是不是有什麼大事要發生？」浪浪出身的牠們很擔心自己再度被丟棄，對於不知道發生啥事，以及即將要面對的命運惴惴不安，非常沒有安全感。

狗狗小寶也補充，半夜敲媽媽開門，是要出去看看爸爸還在不在家：「看一眼才安心，一眼就好」！的確，媽媽說半夜起來幫牠們開門，才不到一分鐘又晃回媽媽房間，但第二天還要上班的媽媽，已經被搞得無法再入睡。

兩隻寶貝平常也沒多合，但是非常時期唯有團結，才能確保自己不會是單獨被落下的那一個，所以晚上都集體巡房。我跟大寶二寶說，媽媽需要睡眠，可以不要起來巡房嗎？大寶說：「都是小寶出的餿主意，牠只懂體貼牠愛的爸比，我跟牠講不要都不聽。」小寶對於被大寶出賣，有點無奈，但牠更關心自己何去何從。

我按照爸比媽咪協議的結果分別告知大寶二寶，大寶跟媽媽，二寶跟爸爸，對於要分開不能繼續在一起，兩隻寶貝雖有遺憾，但是能夠跟自己喜歡的主人在一起，也保證不會讓牠們淪為浪浪都放下了心，只是小寶雖然愛爸爸多一些，但牠喜歡媽媽幫牠洗香香，所以牠隨即又問：「那我以後洗澡怎麼辦？」

媽媽說沒有那麼快，應該半年後才會帶大寶離開，小寶說：「那現在幹嘛問，能夠好好在一起，就珍惜在一起的時光就好了啊！」狗狗們在吃下定心丸，知道自己未來去向後，想法比主人更乾脆。

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作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。