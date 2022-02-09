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鴿子被烏鴉嚇到！秒變「噴射戰鬥機」原地起飛 尾巴炸成扇子12萬人看傻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友意外捕獲鴿子被烏鴉嚇到的照片，展翅的鴿子模樣讓許多網友議論紛紛。 (圖/取自推特)
一名網友意外捕獲鴿子被烏鴉嚇到的照片，展翅的鴿子模樣讓許多網友議論紛紛。 (圖/取自推特)

城市中很常見到的鳥類非鴿子及麻雀莫屬，常常可以看到有人在台北市的自由廣場(中正紀念堂)及國父紀念館餵食鴿子的模樣，看著鴿子悠閒地走來走去、振翅飛翔相當療癒。近日有網友分享自己捕捉到的「鴿子被烏鴉嚇到的瞬間」照片，只見照片中的鴿子奮力張開身上所有的羽毛，畫面相當壯觀，引起不少網友討論。

網友「寿司に牛乳は合う」在推特上貼文，表示自己剛好捕捉到一幅意外的畫面，一隻鴿子被烏鴉嚇到，整隻鴿子瞬間要起飛的時候被拍下，奮力振翅、張開尾羽的鴿子像是另一種莊嚴的生物，也讓拍攝者發出驚呼「你真的是鴿子嗎」。

照片貼出之後在網路上掀起熱議，該則貼文至今已超過12萬人按讚，有網友說「原來這就是鴿子的最終進化型」、「感覺好像穿著聖衣的聖鬥士」、「不說我還以為是新幹線變型機器人」、「很像瑪麗蓮夢露那張經典的裙子飛起來照片」、「好像寶可夢的神獸鳳王」。

有網友好奇地發問「原來鴿子的尾羽這麼寬大嗎？」，釣出資深鳥友回覆，鴿子的尾羽平常都收起來，但實際上尾羽張開來面積蠻大的，通常會出現這樣的狀況是想要威嚇他人或是受到驚嚇才會這樣，透過張開尾羽讓自己身體看起來更大就會有壓迫感。而鴿子會出現這樣的動作除了受到驚嚇之外，有時候鴿子要威嚇其他生物時也會這樣做，性情溫馴的鴿子是不太主動攻擊的，他們除了展翅威嚇之外，也會透過用鳥喙猛啄或用羽翼敲擊的方式進行攻擊。

紀念館 新幹線

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