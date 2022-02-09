深夜驚見月亮上有「超清晰虎斑貓臉」！網問是不是PS照...他曝真相15萬人傻了

有時候照片上因為一些拍攝方法或是陰錯陽差有人事物亂入，就會變成一張違反常理但又很好笑的照片。最近有一組照片在網路上爆紅，有網友說看到了「滿月貓」，並曬出滿月的月面上有一張清楚貓臉的照片，引起許多網友議論紛紛是什麼新的P圖技術，結果其實竟然不是P圖，只是用了簡單的攝影道具就能拍出這樣的照片。

網友「はらぺこ@ねこかわいいぼくゆうれい」在推特上貼出一組圖，只見一張清晰的貓臉印在黃色的滿月月面上，模樣相當搞笑，乍看很像是愛貓人士的P圖，但飼主表示這是透過保鮮膜紙筒拍下來的，只要把手機或是相機放在紙筒的一邊，拿著紙筒找到自家貓咪的臉，遠遠的就能拍下這樣以假亂真的照片。

該貼文PO出後吸引不少網友回響，已經吸引超過15萬人按讚，不少網友表示「沒想到居然是這樣拍出來的」、「害我以為真的月亮上有貓臉」、「我也會這樣玩」、「用捲筒衛生紙紙筒也有同樣效果喔」、「家家都有滿月貓」、「不說我真的以為是P圖」。不過這樣的拍照小技巧可不是萬用的，就有網友曬出自己的失敗作品，非但拍不成滿月貓反而拍成了驚悚恐怖黑洞照。

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