深夜驚見月亮上有「超清晰虎斑貓臉」！網問是不是PS照...他曝真相15萬人傻了
有時候照片上因為一些拍攝方法或是陰錯陽差有人事物亂入，就會變成一張違反常理但又很好笑的照片。最近有一組照片在網路上爆紅，有網友說看到了「滿月貓」，並曬出滿月的月面上有一張清楚貓臉的照片，引起許多網友議論紛紛是什麼新的P圖技術，結果其實竟然不是P圖，只是用了簡單的攝影道具就能拍出這樣的照片。
網友「はらぺこ@ねこかわいいぼくゆうれい」在推特上貼出一組圖，只見一張清晰的貓臉印在黃色的滿月月面上，模樣相當搞笑，乍看很像是愛貓人士的P圖，但飼主表示這是透過保鮮膜紙筒拍下來的，只要把手機或是相機放在紙筒的一邊，拿著紙筒找到自家貓咪的臉，遠遠的就能拍下這樣以假亂真的照片。
ラップの芯越しにねこ撮ったら— はらぺこ@ねこかわいいぼくゆうれい (@harapeco_app) February 3, 2022
光り輝く満月みたいな写真になって笑った pic.twitter.com/4w0i1kEODE
Twitterで見たんだったか？ラップの芯越しに写真撮ると満月になるってのを思い出してやってみた🤣— 🐾ベンガル兄弟むぎつくしと、保護猫きなこฅ•ω•ฅﾆｬｰ (@mugituku_kinako) February 6, 2022
むぎ満月、つくし満月、きなこ満月🌕
(きなこの時は芯を短くしてみた)
#猫好きさんと繋がりたい
#猫の居る暮らし pic.twitter.com/siMgB5OdQu
該貼文PO出後吸引不少網友回響，已經吸引超過15萬人按讚，不少網友表示「沒想到居然是這樣拍出來的」、「害我以為真的月亮上有貓臉」、「我也會這樣玩」、「用捲筒衛生紙紙筒也有同樣效果喔」、「家家都有滿月貓」、「不說我真的以為是P圖」。不過這樣的拍照小技巧可不是萬用的，就有網友曬出自己的失敗作品，非但拍不成滿月貓反而拍成了驚悚恐怖黑洞照。
満月にならない… pic.twitter.com/kZHRqAKH4L— もも (@itukayaserusagi) February 4, 2022
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