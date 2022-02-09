黑白貓躺地毯「爽睡成大字型」旁邊三花傻爆眼 貓奴走近一看抓包假睏網笑翻

許多貓咪的睡姿都相當具有特色，但第一次看到會大字躺的貓咪。日前有一段有趣的影片在網路上瘋傳，一隻黑白貓躺在家中的毛茸茸地毯上睡覺，仔細一看才發現整隻貓呈現「大字形」躺地上，肚肚露出來整個睡翻，畫面相當好笑。

日前有一部有趣的影片在Youtube上掀起熱議，一名泰國貓奴回家看到自家黑白貓躺在紫色毛地毯上睡很爽，整隻貓呈現大字形的睡姿，睡得相當豪邁，一旁的三花貓一臉疑惑的看著同伴這樣睡覺，整隻貓都趴的好好的。

主人本來以為黑白貓睡著了，走過去想摸摸牠，這才發現貓咪根本沒睡著，一雙黃綠色大眼睛就這樣盯著奴才看，但身體絲毫紋風不動，只見貓奴還手賤去摸黑白貓的腿，黑白貓也沒有太大反應，就只是稍微側身繼續躺。

影片貼出後至今已吸引超過2萬人觀看，網友們表示「躺成這樣真的很舒服」、「貓咪也懂大字躺」、「旁邊的貓咪看起來一臉很受不了的樣子」、「被摸腳也不想改變大字躺的睡姿耶哈哈哈」、「地毯一定摸起來很舒服」。

商品推薦