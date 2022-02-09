【動物冷知識】天天爽泡冰水降溫 河馬住水邊反而不會游泳？
哈囉大家好，我是帽帽！！
你知道嗎？沙漠之舟的駱駝居然超會游泳、整天泡在水裡的河馬居然不會游泳！？
今天我們一起來看動物游泳的冷知識吧！！
生活在印度古吉拉特邦的Kharai 駱駝，又被稱為游泳駱駝。他們生活在雙重生態系-旱地生態系和沿海生態系中生存，且一年中會有8個月完全依靠紅樹林島嶼生活。
一般水鳥如鴨子，他們的羽毛又厚又密，尾部有發達的皮脂腺，能分泌油脂，鴨子經常會用嘴巴將油脂塗在羽毛上，因此當它們下水後，羽毛是防水的，不會被浸濕，就能穩穩地浮在水面上。
蛇鵜的脂腺並不發達，羽毛不能防水。所以他們在捕魚後，需要通過曬太陽來保持羽毛乾燥。
#FunFactTuesday !!!🤓— Kalpoo's Bird Sanctuary Ibis Tours (@Kalpoos_Ltd) February 1, 2022
The anhinga spears fish 🐟 with its long beak. Sometimes it has to swim to shore and pry the fish off its beak by rubbing on a rock or tree limb.🐦#funfact #kalpoos #birdsanctuary #ibis #tours
©️ Kalpoo's Bird Sanctuary Tours Ltd. All Rights Reserved pic.twitter.com/8Q2CeA6hZx
河馬部分時間會將耳鼻露出水面，但潛入水時，牠們可以將耳朵和鼻孔關閉，所以一般可以逗留4至5分鐘。
雖然河馬的皮膚很厚，不過也算是敏感肌膚，因此牠們須長時間待在水裡，不然容易乾裂。
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