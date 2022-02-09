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洛威拿「慢慢」當小天使了 媽250字淚曝心聲：謝謝你為阿娘撐這麼久..6萬人哭崩

聯合新聞網 / 綜合報導
慢慢是一隻相當有名的網紅名犬，2021年被診斷出罹患骨癌後一直是抗癌小鬥士，但不幸在2022年2月1日過世。 (圖/取自「洛威拿〝慢慢〞」臉書粉絲專頁)
慢慢是一隻相當有名的網紅名犬，2021年被診斷出罹患骨癌後一直是抗癌小鬥士，但不幸在2022年2月1日過世。 (圖/取自「洛威拿〝慢慢〞」臉書粉絲專頁)

南投一隻相當知名的網紅洛威拿犬「慢慢」，不幸傳出牠在大年初一(2月1日)離世的消息。慢慢生前以一張「禮讓蝸牛過馬路」爆紅，臉書粉專上有不少牠與其他動物互動的可愛照片與影片，在2021年時牠確診骨癌，仍然相當堅強抗癌，如今不敵病魔逝世，讓不少慢慢粉絲難過不已。

慢慢是飼主在2014年從南投收容所領養的狗狗，起初全身都是病、僅有27公斤，還有一些行為問題，像是會攻擊體型比牠小的狗等等，但在飼主的細心照顧下，慢慢不但改變了行為模式，甚至胖到有60公斤重。在2018年時，慢慢以一張「等蝸牛過馬路」的照片與影片爆紅，出門散步的牠撞見非洲蝸牛過馬路，就躺在路上靜靜看著，可愛的模樣吸引不少「慢粉」。

然而，慢慢的身體狀況在2021年時變得不好，突如其來的癱瘓經過各種檢查後發現得到了骨癌，由於慢慢年紀較大又得到糖尿病，飼主決定以安寧緩和醫療的方式，讓慢慢治療疾病，結果還是不幸於今年2月1日過世。

慢慢的飼主日前在粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」貼文表示，除夕當天慢慢病情突然嚴重，早上開始因為血糖高，每隔10分鐘就發作一次癲癇，以為牠會在除夕當天離開，沒想到牠辛苦的撐到晚上還是痛苦呼吸著，「我決定不再讓牠這麼痛」。

慢慢的飼主原本約好台北的醫生，決定在初二那天給慢慢安樂死，但慢慢是個體貼的孩子，知道媽媽不想親手結束緣分，最後在初一早上離世。慢慢飼主說，今天(2月7日)慢慢圓滿了，初一當天晚上10點半請了禮儀社的人來帶去冰櫃冰存，排定了2/7火化，經過了一個禮拜的冰存，「慢慢在我面前身體還是柔軟的像活著一般，大孩子永遠不痛了，謝謝你為了阿娘撐了這麼久的病痛一起過年，我永遠愛你」。

貼文一出立刻吸引廣大網友迴響，不少「慢粉」不捨的在貼文下留言，表示「謝謝慢慢給大家帶來的美好回憶，希望牠在天上已經不痛了」、「哭出來，太難過了，這真的是每個飼主要面對的課題」、「慢慢畢業了，感謝慢慢帶給我們非常歡樂(的時光)，當個快樂的天使」。

南投 除夕 網紅 非洲

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