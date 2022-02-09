「第一眼看到的就是我媽」 北市動物園雞認保育員作媽

雞、鴨、鵝等早熟性鳥類，幼雛孵化後的「印痕行為」，將看到第一個會「動」的東西，就認定他做媽媽。動物園表示，兒童動物區內有5隻小雞對保育員「阿潘」，正巧反映這種特殊的情緣，雖然小雞現在已經長大，但只要聽到保育員的聲音，就會循聲奔向「阿潘」媽媽。

動物園指出，兒童動物區去年用孵蛋器孵出5隻小雞，小雞破殼後第一眼看到的就是保育員「阿潘」潘秀娥，雖然小雞現在都已經長大，但每天只要「阿潘」推著手推車出現，牠們總會遠遠循聲奔向「阿潘」，「阿潘」走到哪牠們就跟到哪，這就是「印痕行為」。

「印痕行為」被發現並深入研究的主要對象是早熟性鳥類，但在動物園裡，除了雞、鴨、鵝等鳥類，類似且相對明顯的「印痕行為」，也曾發生在一些哺乳動物身上。

動物園表示，「阿潘」曾經養過非常多被動物媽媽棄養或出生後媽媽不幸死亡的動物寶寶，例如，2007年誕生的馬來熊「熊妹」，由於媽媽前兩胎育幼都不順利，因此出生當天獸醫師就將眼睛還沒張開的「小熊妹」送到兒童動物區由潘秀娥進行人工哺育。

動物園表示，之後「小熊妹」10個月大搬到熱帶雨林區展開獨立的生活，爬樹、上棲架四處探索，2歲時某天「小熊妹」在樹上休息，傍晚保育員從5點呼喚到6點都不願意下樹，眼看天就要黑了，只好出動1年多不見的「阿潘」到雨林區嘗試呼喚「小熊妹」，「小熊妹」並沒有忘記「阿潘」媽媽，立刻從樹上下來，這種記憶也類似「印痕行為」。 兒童動物區的5隻小雞破殼後第一眼看到的就是保育員「阿潘」潘秀娥。圖／動物園提供

商品推薦