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1級瀕危草鴞翅膀骨折 屏科大雷射加速恢復

中央社 / 屏東縣8日電
圖／擷自屏東科技大學保育類野生動物收容中心臉書
圖／擷自屏東科技大學保育類野生動物收容中心臉書

屏東科技大學保育類野生動物收容中心搶救1隻被列為1級瀕臨絕種保育類動物的草鴞，將過程po上臉書，中心人員以雷射治療加速患部修復，將在近期訓練飛行後野放。

屏東科技大學保育類野生動物收容中心6日在臉書（Facebook）po出搶救、治療草鴞的影片，文中表示，這隻草鴞1月5日在田邊被民眾發現，草鴞外型像「蘋果臉」，是1級瀕臨絕種的保育類，與石虎、台灣黑熊並列，是非常稀有的保育類動物。

中心表示，民眾先送到社團法人台灣鳥類救援協會，輾轉由屏科大收容中心接手，初步麻醉檢查，發現右翅尺骨遠端閉鎖性骨折。

影片中呈現治療過程，吳姓獸醫在影片中表示，先固定翅膀1個月，讓牠的骨折處修復，這幾天照X光並抽血檢查數值，同時用雷射加速患部修復，目前恢復良好，再等1、2週完全恢復後，訓練飛行，並將進行野放。

中心人員表示，草鴞在貓頭鷹裡屬中型體型，身長大約在38至42公分之間，「最令人印象深刻的就屬牠那玲瓏有緻的蘋果臉」，為夜行性動物，鮮少在白天出沒，常以山林間的小型動物為食，由於目前數量稀少，所以這隻草鴞真的很幸運能透過各方單位營救到。

中心人員也指出，因為人類不斷侵犯山林空間，導致時不時就有原本棲息在中高海拔的動物頻頻被捕獲而需要救傷，「我們必須深深思考這些問題，設法與野生動物在生存上達到平衡點」，否則這些動物一點一滴地消失，最終受到反噬的也終究還是我們人類。

保育類野生動物 貓頭鷹

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