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睏到趴地拜拜！橘喵弟弟睡神上身 「饋嘴邊肉爆睡」3連拍笑翻媽：根本貓貓蟲

聯合新聞網 / 綜合報導
可愛的貓弟弟「Maru」超喜歡翻肚肚，但睡覺常常睡到變成跪地拜拜姿勢。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)
可愛的貓弟弟「Maru」超喜歡翻肚肚，但睡覺常常睡到變成跪地拜拜姿勢。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)

毛小孩的睡姿千變萬化，有些貓貓狗狗喜歡固定的睡姿，有些則是每天都要換一種姿勢才開心。有網友貼出家裡養的兩隻貓主子，說自己家裡開始養貓後已經呈現中毒狀態，最神奇的是這對貓咪姐弟有著千奇百怪的睡姿，模樣相當爆笑。

網友「鮪魚喵」日前在Dcard貼文，表示家裡從2021年4月開始養貓後，已經進入了貓咪中毒狀態，整天就只會想要吸貓擼貓，甚至還體會到了養了一隻貓之後就會自動增值另一隻的奧妙之處。鮪魚喵提到目前家中共有兩隻貓咪，是一對姐弟，姐姐叫做Miru，是個性獨立的小女生，但很愛對主人撒嬌；弟弟叫做Maru，在2021年11月被收編，個性非常親人很會撒嬌，馬上就擄獲全家人的歡心，儘管兩隻貓咪看起來個性差很大，但他們有個共同點就是很懶惰。

但這對貓姐弟最讓人感到意外的是他們的睡姿，鮪魚喵說貓咪真的有夠愛睡覺，白天處處都可以看到發懶的喵星人，但一到晚上就開始打架起來。鮪魚喵貼出Miru跟Maru姐弟倆的奇葩睡姿照，兩隻貓咪睡覺姿勢都很異於常貓，從喜歡趴在沙發扶手上睡覺、到用嘴邊肉當枕頭靠牆睡覺、再到整隻貓咪變成「跪地拜拜」姿勢睡覺，最後則是各種液體狀亂睡，千奇百怪的睡姿十分可愛。

Maru會把嘴邊肉當成軟墊睡覺。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)
Maru會把嘴邊肉當成軟墊睡覺。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)

Maru還會喜歡趴在沙發扶手上睡覺。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)
Maru還會喜歡趴在沙發扶手上睡覺。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)

貓咪姐弟的睡姿貼上網之後吸引不少網友迴響，網友表示「這根本是貓貓蟲吧」、「怎麼可以可愛成這樣」、「臉太迷人」、「我小時候是狗派不知道從什麼時候開始變成貓派，然後就後悔怎麼這麼晚才發現貓咪的可愛」。鮪魚喵也加碼貼出Maru的超可愛短片，只見短短6秒的影片中，Maru發出了「馬達運轉超長音」的呼嚕聲，讓人忍俊不禁。

姐姐Miru是個性獨立的小女生。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)
姐姐Miru是個性獨立的小女生。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)

姐姐Miru睡覺姿勢相對正常一點，不過看起來也是液體狀的睡法。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)
姐姐Miru睡覺姿勢相對正常一點，不過看起來也是液體狀的睡法。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可請勿轉載)

貓咪 中毒 女生 毛小孩

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