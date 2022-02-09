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他養烏龜驚見殼上長「綠豆大白斑」嚇問：這代表什麼意思 網友揭關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
網友PO出一張自家寵物龜的照片。圖／擷取自臉書
網友PO出一張自家寵物龜的照片。圖／擷取自臉書

烏龜保護身體的龜殼，其實是肋骨進化出來的骨骼，因此龜殼上若是有斑點或是奇怪的花紋出現，需要謹慎提防烏龜是不是生病了，有網友po出愛龜的照片，在臉書社團詢問表示龜殼上出現白色的斑點，非常奇怪，資深的龜友回覆說，水質若沒過濾或是使用自來水就會出現水垢，不過還是要提醒飼養烏龜的民眾，若出現奇怪斑點應詢問專業醫生，避免將初期腐甲狀況錯看成水垢，導致烏龜引發嚴重的細菌感染。

臉書社團《烏龜飼養各式有趣分享》中有一名網友PO出一張自家寵物龜的照片，照片中的龜殼上出現兩塊綠豆大小的白色斑點，讓飼主非常緊張，熱心的網友回應說是不是使用沒過濾的自來水，時間一久就產生水垢，但飼主回應自己使用的是山上的山泉水，網友建議還是要經過過濾後，乾淨的水質才不會產生水垢。

至於要如何清除龜殼上的水垢，可以使用家中都有的牙刷作為輔助工具，沾上適量的食用醋，以規律畫圈的方式反覆刷洗水垢處，再用清水清洗，乾燥後觀察龜殼上是否還有殘留水垢，建議牙刷使用軟毛材質，避免傷害龜殼，若是刷過後仍有斑點存在，小心可能是腐甲或是發霉情況，這時應立即找專業醫生求助。

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