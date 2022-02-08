屁柴連環巴頭！超派吉娃娃牙起來咬嘴邊肉 牠嚇到掉下巴「蹲馬步倒退嚕」

有些狗狗看起來平常很溫馴，但吉娃娃要是兇起來可是很恐怖的。日前有一段搞笑影片在網路上瘋傳，一隻柴柴伸出前腳對一隻可愛的吉娃娃拍拍頭，拍了幾下之後吉娃娃突然整隻「牙起來」，像觸電一樣猛攻柴犬，嚇到柴柴嘴巴都變O形嘴。

Dcard論壇最近瘋傳一部爆笑的14秒影片，一隻可愛的柴犬伸手拍打眼前吉娃娃的頭跟身體，連續拍8次吉娃娃完全都沒反應，當柴犬換手繼續拍的時候，下一秒吉娃娃突然像是被雷打到一樣整隻狗兇狠的撲過去，還試圖咬柴犬的嘴邊肉，嚇到柴犬整隻用後腳站的直挺挺，嘴巴還張得大大的，樣子相當搞笑，甚至還忘記要怎麼正常走路，整隻柴犬嚇到不成「柴」形。

影片PO出後吸引不少網友留言，網友表示「柴：阿娘為～吉拜」、「確定柴柴不是工讀生？也太像人類了吧」、「你害我成功在辦公室笑出來」、「吉度兇猛」、「吉：我他媽最討厭別人用右腳碰我了！」、「看一次笑一次欸」。其實這部影片早在2019年就已經掀起一股熱潮，最一開始是在抖音上出現的影片，後來廣為流傳到臉書及各大影音平台上，也讓不少人見識到吉娃娃的兇猛。

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