影／換貓砂後黑喵突「翻肚起乩狂滾」蹭到畫面模糊！鏟屎官嚇傻..網笑翻曝原因

有網友在臉書社團po出自家貓咪的影片，並且詢問貓咪為何做出怪異的舉動，影片中的黑貓在一盆新貓砂中盡情翻滾，努力地讓身體蹭到貓砂每一個角落，而知道事由始末的網友出來解答，表示這是貓咪在適應新環境的本能，要留下自己的氣味作為地盤標記。

無論貓咪或是狗狗都是對氣味非常敏感的動物，貓咪會利用身上的氣味腺體標記地盤，因此常見有小貓在初來乍到的環境下，會東奔西跑，目的就是探索區域以及標記地盤，原文中的網友因為換了新貓砂，氣味跟觸感不同，讓黑貓以為的「廁所」的地盤改變了，因此才在盆內中打滾重新標記地盤。而影片最後，黑貓似乎對於新廁所充滿自己的味道感到滿意，這才站起來抖抖身子離去。

另外影片中的貓年齡較小，幼貓對於聲音也比成齡貓敏感，對於貓砂發出「沙沙沙」的聲音會格外興奮，因此選擇在盆中逗玩製造更多聲音，提醒民眾，更換不同品牌貓砂之前可以用漸進式的方式更換，避免一次性替換全新的環境讓貓咪不適應。網友看完影片回應，「新貓砂用起來就是爽！」、「帶去海灘應該會瘋掉」，時值新春過年期間，原PO後續也更新黑貓向大家拜年的影片。

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