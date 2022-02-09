5隻喜樂蒂睡覺圍出一圈「黃金比例星星手」！姿勢超完美16萬人推爆：小時候都這樣拍

還記得曾經流行過的合照手勢「星星手」嗎？三五好友們聚在一圈，每個人都比出YA的手勢，相連擺出五角星星的形狀，是不是勾起不少人的回憶呢？

日本東京有一名網友@benkei0425，近日就在推特上分享一張照片，表示自己有一天意外發現家中的五隻喜樂蒂牧羊犬趴著休息時，放在地上的前腳竟然超有默契地排成了五角星星的形狀，讓他想起了這個曾經超級火紅的拍照手勢。

而這可愛的一幕，吸引16萬多人按讚，狗狗竟然能恰巧比出星星手姿勢，讓網友們熱烈討論，許多人在下方留言：「是好久不見的星星手！」、「好幸運能看到這樣的現象」、「好可愛，超有默契」。

對於這張照片獲得廣大迴響，飼主也表示有點意外，也很開心能記錄到這難得的畫面。原來這五隻喜樂蒂平常就生活在一起，感情非常好，主人經常在社群放上牠們的照片或影片和大家分享，其中有不少是五隻狗狗乖乖坐在一起的合照，看得出來個性相當聰明乖巧，也難怪可以排出這麼整齊的拍照手勢呢！

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