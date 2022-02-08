他想健身減肥問「狗狗能不能陪跑」 網友點出關鍵2字：會被扯到崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人會想要毛小孩一起陪自己運動，但是也要看狗狗是否有受過訓練。 (圖/Ingimage)
許多人會想要毛小孩一起陪自己運動，但是也要看狗狗是否有受過訓練。 (圖/Ingimage)

很多人養毛小孩是為了身邊有個伴，不過也有人可能會跟毛孩一起健身。日前有網友在PTT發問，說自己想要嘗試路跑，剛好之後想要養一隻狗，想說如果狗狗可以陪自己跑步就太棒了，但因為自己沒經驗想上來問問廣大網友們的意見，就有網友說「如果狗狗很年輕，你反而要追著狗跑」。

網友日前在PTT發問「狗狗會陪我跑步嗎」，提到自己最近想要運動減肥，也剛好要養一隻狗，想說如果狗狗可以陪跑是一件很棒的事情，但感覺狗狗跑比較快可能會先跑走，想問問大家關於這方面的建議。有網友表示自己家裡的西施犬都會陪跑，可以帶牽繩跟狗狗一起運動，但網友也提到一個重要的關鍵，也就是要先練習「隨行」，狗狗要會在腳邊乖乖隨行很重要，否則狗狗受到誘惑可能會橫衝直撞想掙脫，「不然會一直拉扯」。

其實要帶狗狗跑步並不是一件容易的事情，首先判斷狗狗是否適合跑步有三個要件，一個是狗狗的年齡是否適合跑步、一個是狗狗是否身體健康、另一個則是狗狗是否是適合跑步的犬種、最後則是狗狗是否學會隨行。通常建議狗狗至少超過一歲之後再一起跑步，但大型犬發育狀況會慢一點，還是建議先帶去給獸醫確認過再一起跑。

判斷狗狗是否身體健康的話，也必須要知道自家狗狗是否有疾病，如果有疾病的狗不適合帶著跑，尤其是已經步入老年的狗狗，最好不要帶出去跑步。而且狗狗如果是有品種的，也要評估是否適合跑步，比如說怕熱的狗狗更要考慮身體狀況。

有些犬種不適合陪跑步，飼主要特別注意。 (圖/Ingimage)
有些犬種不適合陪跑步，飼主要特別注意。 (圖/Ingimage)

狗狗 PTT 減肥

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