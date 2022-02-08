先別丟垃圾桶！貓奴大推5款零成本玩具 隨手一揉就是喵星人最愛

家貓的運動量較為不足，許多飼主會用玩具讓毛小孩在家動起來。喵星人玩具五花八門，價格從銅板價到數百元都有。然而有貓奴分享免花錢DIY玩具，不但能引起貓咪興趣，就算玩壞了也不心痛。

1.紙球

最輕鬆製作的玩具之一，只要把手邊的傳單揉成一團，或者錫箔紙也能做成一顆球。貓咪對於發出「沙沙聲」的塑膠袋也十分感興趣，可以綜合起來綁在一起。

不過這些玩具並非真正的獵物，需要注意可能誤食的危險，萬一High過頭很可能大口吃下肚。玩的過程中務必要有人陪同，休息的時候更絕對要把東西收好。

2.紙板屋

貓咪喜歡窩在紙箱的感覺，只要家裡出現空箱子，通常都會想躲進去。貓奴把網購的多個紙箱疊在一起後，再隨意挖幾個洞，就成了喵星人最喜歡的藏身之處。

3.袋子

不管是紙袋還是塑膠袋，只要發出摩擦的「沙沙聲」，貓咪都會覺得這是有趣的聲音。把紙袋放在地上，不需要任何額外的引導，貓咪自然而然就會走進去玩耍。把不要的紙袋給貓咪玩耍之前，最好先把提把剪斷，避免卡住造成不必要的傷害。

4.益智玩具

貓咪可以透過滾動等方式，從這類玩具的洞口得到食物或者點心。飼主可以利用空的塑膠瓶或棉花棒盒，挖出可以放進點心或食物大小的洞，讓貓咪透過滾動的方式把東西弄出來。

5.襪子

襪子如果破掉或鬆了，先不要急著丟掉，只要把他們捲起來，甚至塞入棉花、貓草等填充物，就搖身一變為貓咪愛不釋手的玩具。

商品推薦