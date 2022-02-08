聽新聞
test
0:00 / 0:00

先別丟垃圾桶！貓奴大推5款零成本玩具 隨手一揉就是喵星人最愛

聯合新聞網 / 綜合報導
紙袋對貓咪有種特別的吸引力。圖／Ingimage
紙袋對貓咪有種特別的吸引力。圖／Ingimage

家貓的運動量較為不足，許多飼主會用玩具讓毛小孩在家動起來。喵星人玩具五花八門，價格從銅板價到數百元都有。然而有貓奴分享免花錢DIY玩具，不但能引起貓咪興趣，就算玩壞了也不心痛。

1.紙球

最輕鬆製作的玩具之一，只要把手邊的傳單揉成一團，或者錫箔紙也能做成一顆球。貓咪對於發出「沙沙聲」的塑膠袋也十分感興趣，可以綜合起來綁在一起。

不過這些玩具並非真正的獵物，需要注意可能誤食的危險，萬一High過頭很可能大口吃下肚。玩的過程中務必要有人陪同，休息的時候更絕對要把東西收好。

2.紙板屋

貓咪喜歡窩在紙箱的感覺，只要家裡出現空箱子，通常都會想躲進去。貓奴把網購的多個紙箱疊在一起後，再隨意挖幾個洞，就成了喵星人最喜歡的藏身之處。

3.袋子

不管是紙袋還是塑膠袋，只要發出摩擦的「沙沙聲」，貓咪都會覺得這是有趣的聲音。把紙袋放在地上，不需要任何額外的引導，貓咪自然而然就會走進去玩耍。把不要的紙袋給貓咪玩耍之前，最好先把提把剪斷，避免卡住造成不必要的傷害。

4.益智玩具

貓咪可以透過滾動等方式，從這類玩具的洞口得到食物或者點心。飼主可以利用空的塑膠瓶或棉花棒盒，挖出可以放進點心或食物大小的洞，讓貓咪透過滾動的方式把東西弄出來。

5.襪子

襪子如果破掉或鬆了，先不要急著丟掉，只要把他們捲起來，甚至塞入棉花、貓草等填充物，就搖身一變為貓咪愛不釋手的玩具。

貓咪 喵星人 塑膠袋 貓奴 毛小孩

延伸閱讀

喵星人超愛偷用電腦聊天同事笑歪！對話紀錄曝光貓奴狂道歉

貓咪戴項圈超可愛？貓奴示警「看不見的危險」這樣挑才對

暖爐真的會長貓！一坨喵星人瘋卡位「等暖氣開工」根本邪教祭典

偷開攝影機貓咪卻都知道？貓奴揭「反被監視」關鍵原因

相關新聞

1級瀕危草鴞翅膀骨折 屏科大雷射加速恢復

屏東科技大學保育類野生動物收容中心搶救1隻被列為1級瀕臨絕種保育類動物的草鴞，將過程po上臉書，中心人員以雷射治療加速患...

馬祖灘岸又現海洋悲歌 馬祖岸巡協處死亡海豚

海巡署金馬澎分署第一○（馬祖）岸巡隊線上巡邏組人員今天上午執行防杜非洲豬瘟灘岸巡查時，於南竿復興灘岸發現1隻死亡海豚，立...

屁柴連環巴頭！超派吉娃娃牙起來咬嘴邊肉 牠嚇到掉下巴「蹲馬步倒退嚕」

有些狗狗看起來平常很溫馴，但吉娃娃要是兇起來可是很恐怖的。日前有一段搞笑影片在網路上瘋傳，一隻柴柴伸出前腳對一隻可愛的吉娃娃拍拍頭，拍了幾下之後吉娃娃突然整隻「牙起來」，像觸電一樣猛攻柴犬，嚇到柴柴嘴巴都變O形嘴。

先別丟垃圾桶！貓奴大推5款零成本玩具 隨手一揉就是喵星人最愛

家貓的運動量較為不足，許多飼主會用玩具讓毛小孩在家動起來。喵星人玩具五花八門，價格從銅板價到數百元都有。然而有貓奴分享免花錢DIY玩具，不但能引起貓咪興趣，就算玩壞了也不心痛。

他想健身減肥問「狗狗能不能陪跑」 網友點出關鍵2字：會被扯到崩潰

很多人養毛小孩是為了身邊有個伴，不過也有人可能會跟毛孩一起健身。日前有網友在PTT發問，說自己想要嘗試路跑，剛好之後想要養一隻狗，想說如果狗狗可以陪自己跑步就太棒了，但因為自己沒經驗想上來問問廣大網友們的意見，就有網友說「如果狗狗很年輕，你反而要追著狗跑」。

抓蟲子當藥擦！新研究：黑猩猩療傷出奇招還會互助

對於一般人類來說，受傷後的第一反應是對傷口進行消毒，然後用繃帶包紮，但最新研究顯示黑猩猩發明一種更具創意的方法：「捕捉昆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。