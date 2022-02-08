獼猴看魔術嚇到跳高高！「目瞪口呆」表情超浮誇：怎麼弄的！

難道這就是魔法嗎！社群平台抖音近日流傳一段影片，內容是一隻動物園猴子被遊客簡單的魔術嚇得目瞪口呆，看完還不可置信的跳來跳去，有趣的模樣吸引上百萬人點閱，更登上了各大外媒版面。

從抖音用戶@pedro14mx上傳的影片可以看到，動物園的小猴子先是透過玻璃認真的盯著遊客拿著葉子的手，正當牠全神貫注之時遊客施展魔術手法，讓手上的葉子憑空消失，小猴子嚇得「目瞪口呆」，還興奮得跳來跳去，久久無法回神。最後，遊客又用相同手法將消失的葉子變回來，再次讓小猴子驚訝不已，還不斷回頭望向同伴，彷彿在說「大家快來！不能只有我看到！」

小猴子被嚇到的可愛萌樣被分享到網路上，影片至今已吸引超過180萬次點讚，大批網友搞笑留言「他的小腦袋瓜感覺快爆炸了」、「猴子：人類居然進化成這樣了？」、「感覺小猴子很想找人分享。」

根據《每日郵報》報導，影片中的小猴子是一隻日本獼猴，住在查普爾特佩克動物園（Zoológicode Chapultepec），是當地最大規模的動物園，目前園區內飼養超過1萬8000多隻動物。

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