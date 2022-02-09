狗狗上年紀「一直睡&都不睡」輪流來主人好頭痛 獸醫曝3關鍵讓老狗睡的香

許多人隨著年紀越來越大，可能會出現睡不好、甚至是失眠的問題，但您知道嗎？狗狗也會喔。對有養狗的人來說，家中上了年紀的老狗「怎麼好像一直在睡」或是「遲遲不睡覺」，遇到這種情形時，究竟該怎麼辦呢？

根據日本寵物媒體《sippo》的報導，狗的睡眠週期會隨年紀而改變，幼犬的睡眠深且完整，而且醒來時非常有活力。但成年之後的狗狗，睡眠深度跟活動量會逐漸下降，步入老年時，睡眠週期轉變成睡15分鐘、醒5分鐘，因此整體的睡眠時間也跟著拉長。

報導中，神谷動物醫院的白井院長也表示比較需要擔心的是老狗持續無法入睡的問題，因為這多半與「認知障礙」及「腦腫瘤」有關。他提醒主人要注意家中的老年犬如果不睡覺時，經常伴隨吠叫、四處走動等行為，看起來很不安的樣子，最好就要帶去給獸醫檢查。

獸醫建議可以透過少量多餐、給予安全感、白天散步幫助老狗睡眠。圖／pixabay

而關於如何照顧老狗，獸醫院長也給出幾點建議：

1.增加放飯的次數

用少量多餐的方式，來增加狗狗的滿足感，刺激牠們大腦神經與快樂的感覺連結，如此一來便能讓狗狗的老年生活感到快樂一些。

2.透過聲音和觸摸給予安全感

獸醫院長建議，在與老狗相處時，要盡量給牠們安全感，尤其當牠們睡不好時，可以透過飼主的聲音和撫摸，讓狗狗更加安心，或是將毛小孩睡覺的地方移到到主人的附近，並觀察狗狗的焦慮情況是否有因此改善。

3.白天帶老狗出門散步

就算狗狗已經不方便行動，還是盡可能要在白天帶牠們出去接觸外界，因為陽光、氣味，都有助於活化狗狗的大腦，日光更可以調節褪黑激素和血清素的分泌，幫助老狗在入夜後能順利睡著。

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