快訊

冬奧／粉絲找害羽生結弦「卡洞」元兇 俄國選手收死亡威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狗狗上年紀「一直睡&都不睡」輪流來主人好頭痛 獸醫曝3關鍵讓老狗睡的香

聯合新聞網 / 綜合報導
老狗相對於幼犬睡眠較為零碎。圖／pixabay
老狗相對於幼犬睡眠較為零碎。圖／pixabay

許多人隨著年紀越來越大，可能會出現睡不好、甚至是失眠的問題，但您知道嗎？狗狗也會喔。對有養狗的人來說，家中上了年紀的老狗「怎麼好像一直在睡」或是「遲遲不睡覺」，遇到這種情形時，究竟該怎麼辦呢？

根據日本寵物媒體《sippo》的報導，狗的睡眠週期會隨年紀而改變，幼犬的睡眠深且完整，而且醒來時非常有活力。但成年之後的狗狗，睡眠深度跟活動量會逐漸下降，步入老年時，睡眠週期轉變成睡15分鐘、醒5分鐘，因此整體的睡眠時間也跟著拉長。

報導中，神谷動物醫院的白井院長也表示比較需要擔心的是老狗持續無法入睡的問題，因為這多半與「認知障礙」及「腦腫瘤」有關。他提醒主人要注意家中的老年犬如果不睡覺時，經常伴隨吠叫、四處走動等行為，看起來很不安的樣子，最好就要帶去給獸醫檢查。

獸醫建議可以透過少量多餐、給予安全感、白天散步幫助老狗睡眠。圖／pixabay
獸醫建議可以透過少量多餐、給予安全感、白天散步幫助老狗睡眠。圖／pixabay

而關於如何照顧老狗，獸醫院長也給出幾點建議：

1.增加放飯的次數

用少量多餐的方式，來增加狗狗的滿足感，刺激牠們大腦神經與快樂的感覺連結，如此一來便能讓狗狗的老年生活感到快樂一些。

2.透過聲音和觸摸給予安全感

獸醫院長建議，在與老狗相處時，要盡量給牠們安全感，尤其當牠們睡不好時，可以透過飼主的聲音和撫摸，讓狗狗更加安心，或是將毛小孩睡覺的地方移到到主人的附近，並觀察狗狗的焦慮情況是否有因此改善。

3.白天帶老狗出門散步

就算狗狗已經不方便行動，還是盡可能要在白天帶牠們出去接觸外界，因為陽光、氣味，都有助於活化狗狗的大腦，日光更可以調節褪黑激素和血清素的分泌，幫助老狗在入夜後能順利睡著。

老化 狗狗 獸醫 汪星人 寵物 睡眠

延伸閱讀

朋友養烏龜叫「糖漿」！他問哪個寵物名字最奇怪..鄉民推爆這6個字：傳說不死

屁柴連環巴頭！超派吉娃娃牙起來咬嘴邊肉 牠嚇到掉下巴「蹲馬步倒退嚕」

睏到趴地拜拜！橘喵弟弟睡神上身 「饋嘴邊肉爆睡」3連拍笑翻媽：根本貓貓蟲

萌喵好奇猛舔雪 「邊看風景邊喝水」神治癒6秒片百萬人融化：我看了半小時

相關新聞

外送員遇猴子「假車禍真搶劫」 網傻眼：車沒被騎走就不錯了

高雄中山大學附近常有猴群出沒的消息已廣為人知，民眾被攻擊的事件也時有耳聞，附近學生也會避免將食物外露或直接拿在手上，以免遭猴子掠奪。日前一名網友在爆廢公社發文表示，有次在送中山大學的外送時，遇上「製造假車禍」的猴子，結果機車上的外送餐點被猴群洗劫一空，回報派單人員，卻要他找猴王求情取回餐點。傻眼之餘，只能認命賠錢。

洛威拿「慢慢」當小天使了 媽250字淚曝心聲：謝謝你為阿娘撐這麼久..6萬人哭崩

南投一隻相當知名的網紅洛威拿犬「慢慢」，不幸傳出牠在大年初一(2月1日)離世的消息。慢慢生前以一張「禮讓蝸牛過馬路」爆紅，臉書粉專上有不少牠與其他動物互動的可愛照片與影片，在2021年時牠確診骨癌，仍然相當堅強抗癌，如今不敵病魔逝世，讓不少慢慢粉絲難過不已。

鴿子被烏鴉嚇到！秒變「噴射戰鬥機」原地起飛 尾巴炸成扇子12萬人看傻

城市中很常見到的鳥類非鴿子及麻雀莫屬，常常可以看到有人在台北市的自由廣場(中正紀念堂)及國父紀念館餵食鴿子的模樣，看著鴿子悠閒地走來走去、振翅飛翔相當療癒。近日有網友分享自己捕捉到的「鴿子被烏鴉嚇到的瞬間」照片，只見照片中的鴿子奮力張開身上所有的羽毛，畫面相當壯觀，引起不少網友討論。

八里擱淺3活體糙齒海豚皆成年送基隆 徵求大量志工救援

新北市八里海域今天上午到中午共有3隻糙齒海豚擱淺，下午4時運送車出發，預計晚間近6點運至基隆八斗子救治站安置及救援。新北...

深夜驚見月亮上有「超清晰虎斑貓臉」！網問是不是PS照...他曝真相15萬人傻了

有時候照片上因為一些拍攝方法或是陰錯陽差有人事物亂入，就會變成一張違反常理但又很好笑的照片。最近有一組照片在網路上爆紅，有網友說看到了「滿月貓」，並曬出滿月的月面上有一張清楚貓臉的照片，引起許多網友議論紛紛是什麼新的P圖技術，結果其實竟然不是P圖，只是用了特殊的攝影道具。

黑白貓躺地毯「爽睡成大字型」旁邊三花傻爆眼 貓奴走近一看抓包假睏網笑翻

許多貓咪的睡姿都相當具有特色，但第一次看到會大字躺的貓咪。日前有一段有趣的影片在網路上瘋傳，一隻黑白貓躺在家中的毛茸茸地毯上睡覺，仔細一看才發現整隻貓呈現「大字形」躺地上，肚肚露出來整個睡翻，畫面相當好笑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。