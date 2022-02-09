樓下鄰居烤肉香爆！排水孔「擠出一顆狗頭」絕望哭臉求餵食：分我吃啦QQ

肉肉的誘惑誰能抵擋！國外社群平台流傳一段影片，內容是一隻小狗把頭伸出超擠的陽台排水孔，只為了能聞聞從下方飄上來的香烤雞肉味，「看得到卻吃不到」的委屈小表情笑翻一大票網友，吸引超過600多萬次點擊。

從抖音用戶@fjerry上傳的影片可以看到，樓下草皮正在用烤肉雞烤雞肉片，香味往上飄了好幾層樓，只見一隻小黃狗塞在超小的陽台排水孔，露出一張超級哀怨的臉，彷彿在說：「你會分我嗎⋯⋯」超可愛的委屈小表情也引來網友搞笑留言「口水都要滴到雞肉上了啦！」

貪吃狗狗裝可憐的影片被分享到網路上，許多網友紛紛表示好心疼「丟一塊上去給他吃啦！」、「我都能聞到香味了，狗狗一定很煎熬」、「下次應該邀請他去你的烤肉派對」、「看起來超絕望」、「狗：我願意每週末都當你的狗。」

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