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爸爸帶散步「抵死不從」、換媽牽變超嗨 反差大害爸哭哭：偏心狗！

聯合新聞網 / 綜合報導
爸爸超無奈。（圖／翻攝自Tik Tok@zizotheportie）
爸爸超無奈。（圖／翻攝自Tik Tok@zizotheportie）

你家狗狗是媽咪派還是爸比派？國外一隻葡萄牙水哥（Portuguese Water Dog）超偏心！每次跟爸爸去散步都要反抗一番，一直回頭希望媽媽帶自己去；但換作是跟媽媽去散步，就會開心得頭也不回，讓爸爸心情超複雜，並在網路上分享自己的無奈，沒想到引起許多飼主的熱烈迴響。

從抖音用戶@ zizotheportie上傳的影片中可以看到，爸爸一開始想拉著狗狗「Zizo」去散步，但是身形龐大的Zizo抵死不從，坐在地上朝媽媽投射「拜託啦～」的眼神，讓一旁的爸爸超無奈。接著，換媽媽牽繩出去，Zizo馬上搖著毛茸茸的尾巴興奮出門，「頭也不回」超偏心的模樣笑翻一票網友。

@zizotheportie Are you team mama or team dad? 😂😂 #pwd #portuguesewaterdog #dogvideos #dog #dogs #funny #mamasboy #walktime #caodeagua #dogsoftiktok #doggos #zizo ♬ Little Bitty Pretty One - Thurston Harris

從另一支影片可以看到，Zizo可以與爸爸「深情對望」長達12秒，爸爸看著看著還會開心地笑出來，溫馨的互動證明其實Zizo跟爸爸的感情還是很好的，因此讓網友不禁懷疑「是不是爸爸懶得去散步，才偷偷訓練的！」

Zizo超偏心的模樣引起超多網友熱議討論，「我們家的狗就算是陌生人也會跟⋯⋯」、「我們家的阿金也只愛我太太」、「通常狗狗都比較喜歡媽媽的樣子」、「爸爸媽媽的抉擇真是世界難題！」

狗狗

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