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貓皇互鬥！虎斑妹爆氣開掃堂腿「把姐姐整隻丟出去」 魔性7秒片網狂重播

聯合新聞網 / 綜合報導
左圖：姐妹預備開戰囉。右圖：幾秒後姐姐慘敗。 (圖/Dcard網友授權提供，未經同意請勿轉載)
左圖：姐妹預備開戰囉。右圖：幾秒後姐姐慘敗。 (圖/Dcard網友授權提供，未經同意請勿轉載)

家裡有超過一隻以上的毛小孩，常常會有許多有趣的互動畫面。日前有網友拍下家中兩隻貓咪可愛的互動影片，只見兩隻虎斑貓一隻蹲在睡窩裡面，另一隻從外面盯著，在外面的貓咪猝不及防跳進睡窩裡面，一陣神仙打架後，一隻虎斑貓竟然被整隻扔出去，模樣相當搞笑。

網友「妃妃后后爭寵中」日前在Dcard貼出一段影片，家裡養了兩隻虎斑貓，姐姐叫「后后」妹妹叫「妃妃」，兩隻貓咪長得相當神似，能夠辨別的方式只有后后的腳是有白色襪子、而妃妃沒有。某天飼主在家中拍到有趣的雙貓互動畫面，妃妃待在睡窩裡面躺的好好的，后后在外面一個靈機一動跳進去睡窩裡，兩隻貓在裡面拳腳交鋒幾秒，妃妃竟然把后后整隻從睡窩中丟出去，讓飼主笑到不行。

妃妃與后后的媽媽表示，其實兩隻貓咪從小就很愛打架，每天都打到「咪咪冒冒(台語，意為「稀巴爛」)」但感情還是很好。短短7秒影片PO出後吸引不少網友觀看，有網友表示「這影片我看了好幾百遍，太經典」、「直接丟出來太好笑了吧」，也有網友相當有共鳴的說「我家貓貓也是天天打架，但有時候又假裝感情很好的互相舔毛、窩在一起睡，毛舔一舔又打起來」。

妃妃后后兩姊妹從小就很愛打架。 (圖/Dcard網友授權提供，未經同意請勿轉載)
妃妃后后兩姊妹從小就很愛打架。 (圖/Dcard網友授權提供，未經同意請勿轉載)

貓咪 毛小孩

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