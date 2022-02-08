喵星人超愛偷用電腦聊天同事笑歪！對話紀錄曝光貓奴狂道歉

全球疫情持續延燒，許多人目前仍處於居家上班的狀態，可以邊工作邊嚕貓。據外媒報導，在國外有隻喵星人巴菲(Buffy)，最喜歡趁貓奴凱特(Kate)不注意的時候，輸入一長串文字及符號，傳送給視訊軟體前的其他同事們。

疫情當前，巴菲想要找到一種方法參與媽媽的工作日常。起初會每天一起坐在辦公椅上約10分鐘，接著不耐煩的走來走去，甚至跳上桌子、筆電鍵盤。後來巴菲學會在Microsoft Teams上打出一長串的胡言亂語，最後必定會踩下Enter鍵，就這樣把訊息傳給各個同事。

巴菲常打字給其他同事。圖擷自 The Dodo

「歹勢，剛剛那是我的貓，lol」對話紀錄中常出現這句話，不過同事們並不感到困擾，反而覺得相當有趣。凱特表示同事們常會用笑聲回應，或者同樣打一段話希望能轉達給巴菲。凱特也說如果同事的貓傳訊息給她，「我會覺得這很可愛」

實際上巴菲並沒有真的打亂工作秩序，反而替同事們帶來樂趣，緩解工作的壓力。巴菲的表現應該值得拿到一座「最佳員工」的獎盃。

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