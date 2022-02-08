他好奇問毛小孩能討紅包？ 回文曬「戲精黑汪鄙視臉」網狂歪樓：嫌你包太少

過年期間包紅包是個常見的習俗，除了包給長輩，大家庭也會包給晚輩，不過現在毛小孩也加入了領紅包大隊的成員之一。日前有網友在PTT貼文，說自己去外婆那邊的親戚拜年，表哥結婚了養一隻狗，問說「狗狗有沒有紅包」，他覺得很疑惑，好奇大家會不會給毛小孩紅包。

一名網友日前在PTT八卦版詢問「什麼時候開始寵物也能討紅包了」，指出過年期間去親戚家拜年，有一位已婚的表哥家裡養了一隻狗，突然問說「我們家狗狗有沒有紅包」，讓這名網友覺得很疑惑，想說現在的寵物基本上就是大家的兒子女兒，「是有資格領紅包的意思嗎」。

貼文一出引起不少網友討論，有網友正經的回「是狗要還是人要」、「我家貓貓有收到一個罐頭」、「我包600給我家阿寶當罐罐基金」、「我家小時候就有包給寵物，紅包裡面只會有10元，綁在項圈上」、「我們紅包裡面是小肉乾」，也有網友在底下PO出家裡狗狗脖子上綁紅包的可愛照片，網友打趣的說「黑狗嫌你包太少了，瞧他鄙視的眼光」。

也有網友趁機曬出家裡的汪星人，回文指出家裡會包紅包給毛小孩，「我包紅包給我哥的兩個小孩，但我沒結婚也沒生子，現在也在工作，不符合收紅包資格，我哥他們就回包紅包給我家毛小孩」。

有網友說自己沒結婚沒生子，哥哥會包紅包給自己的狗狗。 (圖/取自PTT Gossiping)

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