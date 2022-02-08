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朋友養烏龜叫「糖漿」！他問哪個寵物名字最奇怪..鄉民推爆這6個字：傳說不死

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友說朋友養一隻寵物龜取名叫「糖漿」，這名字很奇葩讓他感到很困惑。此為示意圖，非當事烏龜。 (圖／Ingimage)
有網友說朋友養一隻寵物龜取名叫「糖漿」，這名字很奇葩讓他感到很困惑。此為示意圖，非當事烏龜。 (圖／Ingimage)

寵物取名是一門大學問，雖然菜市場名不少，但有一些飼主總是想要取與眾不同的名字。日前有網友在PTT八卦版上貼文，問最奇怪的寵物名有什麼，結果釣出一堆網友回應，果不其然之前火紅一時的「奧米加咆哮獸」這個名字被不少人提名。

網友在PTT八卦版PO文詢問有沒有最奇怪寵物名字的八卦，提到朋友養了一隻寵物烏龜取名叫「糖漿」，讓他覺得很突兀又很奇怪，但朋友似乎覺得這名字很可愛。貼文PO出後吸引不少網友留言，有網友表示「取名叫美惠，聽起來很像隔壁阿姨名字」、「看過有人養一堆烏龜，名字叫龜1、龜2，以此類推」、「橘貓叫虎爺」、「朋友的烏龜叫龜甲萬」。

其中被最多PTT鄉民提名的奇怪寵物名字竟是之前火紅一時的「奧米加咆哮獸」，有網友打趣的說叫這名字去獸醫院很好笑，會聽到護士喊「奧米加咆哮獸可以進來診間囉」。「奧米加咆哮獸」這個名字為日本動漫《數碼寶貝》其中一隻怪獸，在第一代數碼寶貝動畫中，「奧米加獸」是由「戰鬥暴龍獸」和「鋼鐵加魯魯」2隻怪獸合體而成。在2017年時，北藝大曾舉辦校牛命名大賽，「奧米加咆哮獸」這個名字以70%的高得票率奪下第一名，成為校牛的新名字，當時就曾引起轟動，吸引不少媒體採訪。

北藝大校牛小麗（左）與奧米加咆哮獸（右），其中奧米加咆哮獸這名字是由北藝大學生投票得來的。 (資料照／北藝大提供)
北藝大校牛小麗（左）與奧米加咆哮獸（右），其中奧米加咆哮獸這名字是由北藝大學生投票得來的。 (資料照／北藝大提供)

值得一提的是，該篇貼文底下有網友提到自己養了一隻守宮(壁虎)，取名為「阿姆斯特朗旋風噴射亞里斯多德俊雄‧二世丸」，還貼出一張截圖佐證「真心不騙」，雖然未知真假，但也堪稱是奇葩寵物名字的表率。

寵物 PTT 亞里斯多德

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