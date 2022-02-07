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她跟爸媽一起養柴犬「健美帥哥→肉肉肥宅」 對比照曝光千人笑翻：柴圓滾滾
自己養毛小孩跟爸媽養毛小孩，最大的差異就在於體型。日前有名網友曬出家中養的可愛柴犬，自己養的時候都很注重運動與飲食，養出一隻健美的狗狗，結果跟爸媽一起養之後，馬上從健美柴犬變成肥嘟嘟柴柴。
女網友「金牌（派）雙桃」在Dcard貼文，家中養了兩隻可愛的柴犬「屁桃」跟「酒桃」，其中屁桃是爸爸，今年已經兩歲了，酒桃是兒子，今年才十個月而已，其中屁桃是一隻有點愛吃醋的柴犬，很喜歡穿短褲的女生。屁桃媽媽表示，自己養屁桃的時候都給牠吃一天三餐，每餐都有牛肉，假日還會特地出去跑步，養出了相當健壯的屁桃，結果跟著爸媽一起養屁桃的時候，體重急速飆升，從原本的健美柴變成了肉肉柴，「不要問我確切吃了什麼，我不知道」。
貼文PO出後吸引不少網友迴響，有網友曬出自家貓狗的照片，笑著說「沒事的，柴圓滾滾」、「這大概是吃了九餐吧」、「前男友的柴犬怎麼吃都吃不胖，帶回去給媽媽養之後肥到認不出來」。也有網友很無奈的指出自己很感同身受，一直叫媽媽不要亂給狗狗吃東西都沒在聽，一直說牠好可憐結果狂餵牠吃人類吃的東西，「我家狗是不胖但我就怕他吃到身體出問題」。
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