他騎300KM載黃金獵犬返鄉過年 網友心疼：牠屁股痛不痛

過年返鄉，不少飼主都苦惱於該如何安頓毛小孩最好。在中國大陸一名張姓飼主，不放心把愛犬交給其他人代養，因此決定騎著機車帶狗狗一同返鄉。路途橫跨300多公里，狗狗在後座或坐或站的奇觀，也被其他用路人捕捉下來。

根據陸媒報導，在今年1月29日，廣東一名張姓男子騎車回到廣西欽洲過年，不過定睛一看卻發現背後竟綁著一隻大型黃金獵犬，且僅用繩子和一條布帶固定，就這樣騎了「300公里多一點點」。從影片中可見狗兒三不五時就在「橋」腳踩的位置，這樣的姿勢看起來應該不算舒適。

主人其實也能感覺到狗狗很累，「一直動來動去，往這邊動，又往那邊動」，似乎在想辦法找一個舒服的位置。不過他表示託管給其他人不僅麻煩，自己也不太放心，畢竟已經養了2年多擔心牠吃得不好。終於在最後一刻決定騎車載狗狗回老家過年，成了返鄉車潮中的奇特景象。

「狗要是會說話肯定開罵…」騎車影片曝光後，不少網友表示一看就覺得超痛苦，「這麼冷的天」「心疼牠屁股痛不痛」「站300公里能不累嗎」

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