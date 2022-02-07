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小雞鑽暖爐「錯誤用法」曝光 網友笑到併軌：卡住那隻好Q
如果在路邊發現小雞，當下你會怎麼做？有網友意外中途了4隻小雞，某天為了幫牠們保暖放了溫暖的瓶子和毛巾，不過其中2隻小雞「錯誤用法」卻讓他笑歪，網友也忍不住大讚超可愛。
某日原PO回到家時，發現暖氣已經被關掉了，小雞在寒冬中冷得瑟瑟發抖。這時他急中生智，放入溫暖的寶特瓶，並且用毛巾包裹著避免直接接觸小雞，希望能成功讓小雞們取暖。而牠們很快就意識到特製「暖爐」的存在，其中一隻按計畫爬上毛巾，另外兩隻卻一頭鑽進毛巾與瓶身的空隙，脫軌演出讓原PO捧腹大笑。
@piyopiyo_126 #ひよこ #拾った #いってらっしゃい ♬ だんだん近くなる - 40mP
「就跟你窩在被爐(こたつ)一樣」，兩隻小雞不甘願離開溫暖的瓶子，只露出可愛的黃色屁屁和兩對腳丫子。儘管原PO輕輕撥弄牠們，只見小雞似乎越鑽越裡面，不斷傳出「嘰嘰嘰嘰」的叫聲卻不見本尊。反而待在毛巾上的小雞，才是原PO最一開始所想的「正確使用方式」。
網友們無不被小雞的外貌及叫聲融化，「被卡住的那隻好Q」「叫聲超可愛」「被療癒了」。抖音帳號一共上傳了多支影片，原PO也透露小雞們目前已順利找到寄養家庭了。
@piyopiyo_126 #ひよこ #拾った #里親さん募集中 ♬ Parade der Zinnsoldaten / Hammond Organ(822574) - KeySets
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