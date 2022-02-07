搞烏龍！馬爾濟斯美容完被抱錯 一臉嫌棄「瞇眼狂盯」：你誰啊？

真的是滿頭問號！國外一名女子日前帶著愛犬去美容，沒想到美容院一時疏失而抱錯狗。而這隻被抱錯的狗一上車就盯著女子看，並露出嫌棄又疑惑的表情，彷彿在說「你哪位啊？」這才讓女子驚覺自己抱走了別人的狗，也對眼前這隻面露「懷疑人生」表情的陌生狗狗感到莫名其妙。

根據外媒報導，飼主泰克莎（Tykesha Cherry）日前帶著愛犬幸運（Lucky）去美容剪毛，接回時抱著狗突然感覺不太一樣，本來以為可能是毛髮剪得比較短，沒想到狗狗上車後居然朝自己投射了極度嫌棄的眼神。

泰克莎表示，原本沒有想太多，但看到狗狗的眼神就開始感到不對勁，且叫他名字也沒反應，因此將狗狗抱回美容店。這時，有一名女子看到了狗狗，便打了招呼「嗨！班特利（Bentley）！」原來，班特利的飼主還沒意識到自己的小狗被人抱錯了，這一幕也嚇壞寵物美容院在場所有人。

最後，泰克莎成功接回愛犬。她表示，這次事件讓她發現每隻狗狗的氣質真的很不一樣，也慶幸自己馬上發現，更沒有讓幸運看到自己抱著另一隻狗離開，「不然一定會讓他非常心碎。」

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