三花貓「大字型熊抱」撲倒小鏟屎官！定格含鼻子10秒鐘影片曝光網全融化

貓咪通常對主人的愛表現的都比較含蓄，但性格活潑的貓咪也不少。日前有網友分享自己收編的貓咪跟小主人玩的照片，只見貓咪整隻撲上小主人的身體，仔細一點看貓咪居然還輕輕咬著小主人的鼻子，一人一貓感情相當好，不少網友都說「簡直太治癒」。

網友「mugistagram0906」日前在IG上張貼一段可愛的影片，家裡養了一隻叫做「小麥(ムギ)」，從2020年9月養到現在已經兩歲多了，原本是流浪貓的牠遇到現任主人就被收編，模樣相當可愛的小麥個性很活潑，也因此主人經常在IG上曬出牠可愛的日常生活照。小麥的主人之前貼出一段可愛的影片，只見小麥整隻貓壓在平躺地上的小主人胸前，還輕輕用嘴巴咬住小主人的鼻子，而小主人像是很習慣似的一動也不動，畫面相當溫馨。

這部只有短短不到10秒的影片貼出後就吸引不少網友觀看，有網友表示「小麥看起來很喜歡哥哥喔」、「咬住鼻子的樣子太可愛了」、「整隻貓躺在弟弟身上的模樣超萌」、「哥哥的表情才是亮點」。

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