寵喵無極限！奴才特製魚缸 供貓皇「360度沈浸式賞魚」

國外一名網友為了自家愛看魚的貓咪，特別和水族用品店共同設計一款能讓貓貓探頭進去「沉浸式賞魚」的魚缸，超狂設計點子在網路上引起熱烈討論，引來網友羨慕留言直呼「我也好想要！」

從抖音用戶@jasperthecatfishg上傳的影片中可以看到，這個「特製魚缸」與一般魚缸差不多，都有造景、鋪沙與打氣機等配備，只是應該是平面的魚缸底部多挖了一個方形空間，讓貓咪能從下面將頭探進去。只見貓咪興奮地不停摸缸壁，就像自己身在水中與悠哉魚兒零距離，發亮的眼神彷彿在說「這就是天堂嗎？」

超奢華魚缸開箱影片吸引許多網友留言「這根本就是最完美貓生」、「就算沒有改造，也看得出來是很棒的魚缸」、「我也想鑽進去看看」、「正港貓奴」、「感覺可以坐在那邊一整天！」

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