聽新聞
test
0:00 / 0:00
寵喵無極限！奴才特製魚缸 供貓皇「360度沈浸式賞魚」
國外一名網友為了自家愛看魚的貓咪，特別和水族用品店共同設計一款能讓貓貓探頭進去「沉浸式賞魚」的魚缸，超狂設計點子在網路上引起熱烈討論，引來網友羨慕留言直呼「我也好想要！」
從抖音用戶@jasperthecatfishg上傳的影片中可以看到，這個「特製魚缸」與一般魚缸差不多，都有造景、鋪沙與打氣機等配備，只是應該是平面的魚缸底部多挖了一個方形空間，讓貓咪能從下面將頭探進去。只見貓咪興奮地不停摸缸壁，就像自己身在水中與悠哉魚兒零距離，發亮的眼神彷彿在說「這就是天堂嗎？」
@jasperthecatfish
From Jasper’s point of view♬ original sound - Melissa
超奢華魚缸開箱影片吸引許多網友留言「這根本就是最完美貓生」、「就算沒有改造，也看得出來是很棒的魚缸」、「我也想鑽進去看看」、「正港貓奴」、「感覺可以坐在那邊一整天！」
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言