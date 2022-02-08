貓貓每天散步都要吃草「啃草視角」被主人笑：也太像吸血鬼

現在有越來越多的網紅貓咪、網紅狗狗，YouTube頻道「上班不要看」的工作室裡，就有一隻叫做「寶寶」的貓咪非常受到網友們的喜愛，虎斑色加上圓滾滾的身材也讓牠有另一個可愛的綽號：海參王寶寶。

海參寶寶是上班不要看辦公室的貓。圖／翻攝自臉書

寶寶是上班不要看的創辦人呱吉撿回來的流浪貓，也許是因為曾經在街頭闖蕩的關係，寶寶在外頭的表現相當穩定，並不會亂跑亂竄，而這也成為牠和主人每天的例行公事，時間一到，呱吉變抱著寶寶到附近走走。

近日呱吉就在Instagram上分享一段影片，表示寶寶從去年開始會在散步時「啃草」，畫面中可以看到牠在雜草堆裡大吃特吃，一副津津有味的樣子，呱吉不禁調侃寶寶愛吃草的樣子像極了吸血鬼。

究竟貓咪為什麼要啃草呢？研究指出，對野生貓咪來說，其實吃草是一種本能，吃草之後會刺激嘔吐及排泄，因此能順道幫助牠們排出腸胃中的異物，例如毛球或是體內寄生蟲。

但並不是所有的家貓都適合帶出去散步，街邊的草也可能有噴灑農藥的疑慮，所以飼主可以選擇購買市面上專用的貓草，而若貓咪持續出現身體不適的情形，也還是要帶去給獸醫做正式的檢查。

吃草是貓的天性。圖／pixabay

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