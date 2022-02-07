小腦缺陷萌貓「啄木鳥式進食」超努力 感動全網狂吸300萬讚

天無絕人之路！國外一隻小貓先天小腦發育不良，總是搖頭晃腦、無法保持平衡，就連邁步走路都相當吃力。飼主莉比（Libby）日前在社群平台抖音上分享一段影片，是小貓咪進食時用力穩住身體，仍無法控制的擺動頭部，「啄木鳥式」吃飼料的樣子在網路上瘋傳，堅強萌樣融化數十萬名網友。

從抖音用戶@libbyrannels上傳的影片可以看到，小貓咪似乎無法平衡頭部重量，導致進食時只能如啄木鳥般把頭埋進比自己臉大的飼料盆中晃動，吃力又可愛的模樣讓飼主在貼文出直呼「太可愛啦！快招架不住了！」

而從另一支影片可以看到，小貓喝水時也是搖頭晃腦，整個身體搖擺並出現類似「點頭」的神秘擺動。飼主解釋，貓貓仍在學習保持平衡，自己並沒有給他太多額外訓練，希望貓貓能自己找到最舒服的生活方式，自己則會在一旁緊盯協助。

小貓與缺陷共存共生的堅強畫面被分享到網路上，吸引超過3萬則留言，「好想給喵喵一個大大的擁抱」、「看起來就像一隻小雞」、「太可愛了，好像在輸入摩斯密碼」、「我也希望能照顧這樣缺陷的貓」、「他看起來很幸福！」

小腦發育不良症（Cerebellar Hypoplasia，簡稱CH）是種先天缺陷，由頸椎骨畸形、神經受損引起，會讓貓咪天生就無法保持平衡。儘管一輩子都會「搖搖晃晃」，但是壽命與其他正常貓咪無異，妥善照顧仍然能夠健健康康。

商品推薦