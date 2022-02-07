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通靈之術？黑白貓「神秘儀式」曝光 登推特熱門話題
神秘召喚儀式意外曝光？日本一隻貓咪神秘的舉動，意外成了推特上的熱門話題。只見牠看似站著並張開雙手，彷彿在施展某種法術，配上地板的「章魚」，都掀起網友熱烈的天馬行空留言。
貓貓不尋常的動作引起相當多網友關注，看起來像是在進行某種奇怪的儀式。不少網友紛紛猜測「祈禱新冠肺炎平息？」「召喚章魚」「像祈雨祭典」。也有人顧不得什麼儀式，一看到可愛的貓貓就大喊「我想和你一起加入就對了啦」
急に無視するじゃん#熱海MuddyCat #熱海 #BAR #猫 pic.twitter.com/cuTRdxZDYC— 熱海 Muddy Cat (@muddycat_atami) February 3, 2022
多張意義不明的照片看似手腳靈活，但也被眼尖網友察覺肚子其實相當圓潤，是一隻「胖胖的大肚貓」。而透過其他類似的影片畫面，可以推測這些照片應該是在玩逗貓棒時所拍攝的，並非網友們開玩笑所說的不明召喚儀式。
事實上這隻黑白貓是靜岡縣熱海市一間酒吧的店貓，在那不但可以看見本尊，還有另外2隻黑白貓也在那一起迎接客人。
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