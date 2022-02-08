火熱擁吻到一半遭「捉姦在床」貓情侶當場定格：不...不是你想的那樣

兩隻貓咪親熱到一半，雙雙轉頭看向拍攝鏡頭。圖／翻攝自instagram 有些人家中飼養貓貓狗狗時，會選擇飼養兩隻，讓毛小孩們彼此作伴，不論是看牠們互相依偎在一起睡覺，或是日常的打打鬧鬧，都讓生活增添了不少熱趣與溫馨。

有網友就在Instagram上分享兩隻喵星人的「親密現場」，影片的一開始，畫面緩緩移動到櫃子後方的床頭，只見一隻橘貓正緊緊抱住另一隻白色的貓，兩隻貓面對面互相嗅聞、磨蹭，親熱的互動看起來十分甜蜜。但幾秒過後牠們似乎察覺到有人在旁邊，同時轉頭瞪大眼睛盯向鏡頭，瞬間定格的表情有點驚訝又無奈，看起來就像在說：「幹嘛打擾我們啦...」。

你儂我儂的貓咪們。圖／翻攝自instagram

而這有趣的一幕，彷彿貓咪版的八點檔連續劇，吸引許多網友觀看，大家也紛紛在貼文下方留言 :「好像被抓到的現場！」、「牠們可能需要自己的房間」、「貓咪o.s.不介意的話可以離開一下嗎？」表示這小倆口感情也太好，被牠們真實又可愛的一面給逗樂了。

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