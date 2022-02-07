跨物種姐妹情！孤兒「斑馬與犀牛」相互療癒 保育員讚：最佳拍檔

跨物種的姐妹情深超感人！南非的「野生犀牛保護區」（Care For Wild Rhino Sanctuary）園區內有一對孤兒小斑馬與小犀牛，小小年紀就歷經風霜、曲折的她們被救援後便形影不離、彼此療癒，故事感動許多人。

根據外媒報導，保育人員於去年底在野外發現當時還是犀牛寶寶的黛西（Daisy），甫出生幾個小時的她失溫且非常虛弱，被送進了保護區內的重症觀察室接受全天候的治療。經過悉心照料而變得健康；與此同時，僅僅一週大的斑馬莫賈吉（Modjadji）在一場狂風暴雨中被人發現倒在保護區內奄奄一息，幾乎失去呼吸心跳的她也送往重症觀察室。

據了解，這對從鬼門關前走一遭的「跨物種姐妹」結下了深厚的友誼，她們幾乎天天黏在一起、晚上也會依偎在對方身上熟睡。由於犀牛屬群體動物，孤身一人的黛西從莫賈吉身上得到了陪伴，深厚感情令人動容。

整個救援過程被放到社群平台上，感動許多網友「真希望我也能有這麼好的姊妹」、「看他們靠在一起我的心都融化了」、「兩隻剛好都是我最愛的動物！」、「希望她們不再遭受苦難。」

野生犀牛保護區是全世界對大的犀牛保護區，主要工作是救援、治療以及野放犀牛。區內安置了許多珍貴的黑、白犀牛，以及其他野生動物如斑馬、河馬、獅子等，以免死於當地盛行的偷獵產業。

商品推薦